Das Leben spielt sich auf der Straße ab

Indien – ein Land, wo viele Religionen aufeinandertreffen, rund 1,34 Milliarden Menschen leben und reich an Kultur ist. Wer dieses interessante Land in seiner Gänze anschauen will, der benötigt unendlich viel Zeit, Ausdauer und Gelassenheit. Der Fotograf und Journalist Uwe-Jens Igel unternahm im Jahr 2018 mit seiner Frau Erika eine Reise durch das geheimnisvolle Land. Seine Eindrücke hat er fotografisch festgehalten und sie in einer Fotoausstellung zusammengestellt, die derzeit im Helios Klinikum Gotha gezeigt wird.

Die Auswahl aus rund 15.000 Bildern, die während des Indien-Aufenthaltes entstanden sind, sei nicht leicht gefallen, erklärt Uwe-Jens Igel. Der Betrachter erhält einen Einblick in die fremde Kultur und das Leben der Menschen. Mehr als 1700 Kilometer legten Erika und Uwe-Jens Igel mit dem Bus zurück, immer auf der Suche nach Fotomotiven, die es in dem riesigen Land mehr als reichlich genug gibt. Die Reise führte die Beiden durch den Bundesstaat Rajasthan – von Neu Delhi nach Agra über Jaipur, Jodhpur, Udaipur durch Pushkar und Mandawa wieder zurück an den Ausgangspunkt in Neu Delhi. Aufgefallen sei dem Fotografen, dass die Menschen dort sehr aufgeschlossen und fotogen seien. Sie stellen sich regelrecht in Pose und sind beleidigt, wenn sie nicht fotografiert werden. So zeigt auch die Fotoausstellung viele Porträtaufnahmen von der indischen Bevölkerung.

Ob auf Straßen oder Plätzen, auf Feldern und in Gassen der Dörfer, überall würden Frauen in farbenprächtigen Gewändern auffallen, die unabhängig von ihrem Alter erstaunlich viel nackte Haut zeigen. Die Männer dagegen tragen meist Hemd und lange Hosen. Anders sei es bei den Schulkindern, die in ihrer schicken und sauberen Schuluniform sofort erkennbar seien. Diese Eindrücke hat das Ehepaar festgehalten. In Indien spielt sich das Leben meist auf der Straße ab. Hier trifft man sich zu einem Plausch – natürlich geschlechtergetrennt – an der Ecke, bei süßem Kardamomtee und Gebäck oder bei einer Mahlzeit in einen der zahlreichen Garküchen. Selbst Handel und Gewerbe wird im Freien gehandhabt.