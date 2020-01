Das Leinatal zieht in Georgenthal ein

„VG Apfelstädtaue. Pardon! Das heißt ja jetzt Gemeinde Georgenthal.“ Obwohl Maja Wohlfarth eine Georgenthalerin ist, geht ihr der Name der neuen Landgemeinde noch nicht bei jedem Anrufer sofort von den Lippen. Schließlich arbeitet sie seit Jahren in der Verwaltung der „Apfelstädtaue“. Die firmiert seit Beginn dieses Jahres als Landgemeinde Georgenthal.

Mit dem nun vollzogenen Zusammenschluss der Dörfer des Leinatals und der Apfelstädtaue wird daraus eins, bis auf Emleben und Herrenhof. Die beiden ehemaligen Mitgliedsgemeinden der Apfelstädtaue hatten sich mehrheitlich dem Zusammenschluss verweigert. Sie wollen ihre Eigenständigkeit behalten.

Sylvia Lenk ist der neue Name der Landgemeinde schon in Fleisch und Blut übergangen. Schließlich gehen bei ihr im Büro des Verwaltungssitzes in Georgenthal die meisten Anrufe von außen ein. Die Gewöhnung an den neuen Namen der Kommune ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was sich ansonsten mit der Zusammenlegung der Verwaltung unter dem Dach, in dem Fall das des „Klosterhofes“ in Georgenthal, verbindet und nötig ist.

Platz für alle alten und neuen Mitarbeiter

Zu den 16 Mitarbeitern in Georgenthal, einschließlich Chef und Azubi, kommen nun sieben weitere aus Schönau hinzu. Es ist Platz für alle vorhanden. Da die Kreissparkasse nur noch einen Schalterraum nutzt, stehen im Erdgeschoss zusätzliche Räume zur Verfügung. „Das versetzt uns in die Lage, ein barrierefreies Bürgerbüro einrichten zu können. Das war bisher nicht möglich“, sagt Sandy Frank.

Die Leinatal-Amtsstuben in Schönau vor dem Walde werden zur Zentrale des neuen Gewässerunterhaltungsverbandes Hörsel/Nesse. Die Landgemeinde bleibt dort mit einer Außenstelle des Einwohnermeldeamtes vertreten.

Im Verwaltungssitz in Georgenthal packen die Mitarbeiter derzeit die Pakete aus Schönau mit Aktenordnern aus und richten die neue Zentrale der Landgemeinde ein. „Auf unserer Etage stehen lauter Kartons“, beschreibt Sandy Frank die Szenerie. Die Kämmerin der ehemaligen Apfelstädtaue ist bis zur Wahl des neuen Bürgermeister und Gemeinderates vom Landkreis als Beauftragte der Verwaltung ernannt worden. Kraft Amtes ist Sandy auch Wahlleiterin.

Peer Brill richtet den Computer von Cornelia Kämmerer ein. Sie war bis Ende 2019 Sekretärin von Leinatal-Bürgermeister Uwe Oßwald (CDU). Ihr neuer Arbeitsplatz ist nun in Georgenthal. Foto: Wieland Fischer

Ihre Stellvertreterin ist Cornelia Kämmerer, ehemals Sekretärin von Leinatal-Bürgermeister Uwe Oßwald (CDU). In ihrem neuen Büro in Georgenthal richtet gerade Peer Brill ihren Computer ein. Die Umstellung der Technik bereitet momentan die größten Probleme. „Technisch geht noch gar nichts, außer dass wir etwas ausdrucken oder ein Fax abrufen können“, sagt Sandy Frank.

Die Software für das Einwohnermeldewesen werde umgestellt, die für Finanzen folge Ende Januar, Anfang Februar. Zusätzliche Schwierigkeiten bereite das Einspielen und die Speicherung der Daten in einem Rechenzentrum. Bis die Technik richtig ins Laufen komme, werde es wohl noch ein paar Tage dauern.

Die Meldestellen werden voraussichtlich ab kommenden Montag wieder voll arbeitsfähig sein. Bis der Name Georgenthal auf allen Ortsschildern der Landgemeinde steht, gehen auch noch ein paar Tage ins Land. Wegen neuer Din-Norm müsse abgeglichen werden, wie sie in den Rahmen passen.

Post muss sich an den neuen Amtssitz gewöhnen

Auch die Post muss sich darauf einstellen, dass Georgenthal nun die erste Adresse für sämtliche Verwaltungsbriefe der Landgemeinde ist. Manches sei schon zurück zur Sortierstellen nach Waltershausen gegangen, weiß Sylvia Lenk. Bereits im Vorfeld hatten die Gemeinderäte Straßenumbenennungen beschlossen, um Dopplungen zu vermeiden.

Trotz aller Startschwierigkeiten, schwingt bei allen Beteiligten Optimismus mit. Auch wenn Hohenkirchens Bürgermeister Jürgen Beese (CDU) sagt, er sei und bleibe nach wie vor Hohenkirchener. „Ich habe kein Problem damit, wenn am Ortsschild auch Georgenthal steht. Wenn wir das nicht gewollt hätten, hätten wir das nicht umgesetzt.“ Er bedauere nur zwei Dinge, dass der Zusammenschluss ohne die benachbarte Stadt Tambach-Dietharz vollzogen wurde und dass die Herrenhöfer und Emlebener nicht mitziehen. Letztere werden verwaltet wie bisher, allerdings nun von der Landgemeinde Georgenthal.