Das Altargemälde „Jakobs Traum von der Himmelsleiter“ vom Weimarer Hofmaler Christian Richter in der Margarethenkirche Gotha

Kirche und Kultur Das portätreichste Gemälde der Ernestiner hängt in Gotha

Gotha Die Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen bietet Vorträge in Gotha an. Was Münzexperte Wolfgang Steguweit über die „Wirkmächtigkeit“ Herzog Johanns zu sagen weiß.

Eines der porträtreichsten Gemälde der sächsischen Fürstenfamilie hängt in der Margarethenkirche Gotha, abgebildet in „Jakobs Traum von der Himmelsleiter“. So heißt das Thema des Vortrages von Wolfgang Steguweit zur bildkünstlerischen „Wirkmächtigkeit“ Herzog Johanns (1570-1605) von Sachsen-Weimar und seiner Familie. Herzog Johann ist der Vater von Ernst dem Frommen und gilt als Stammvater der jüngeren Ernestiner.

Am Mittwoch, 13. Dezember, wird der Gothaer Münzexperte ab 10 Uhr im Gemeindesaal der Gothaer Augustinerkirche darüber referieren. Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Themas ist das in der Sankt Margarethenkirche befindliche Altargemälde vom Weimarer Hofmaler Christian Richter (1587-1667).

Vortragsreihe im Augustinerkloster Gotha

In der Gothaer Margarethenkirche hängt seit den 1950er-Jahren das Gemälde dieser sächsischen Fürstenfamilie, flankiert von der biblischen Geschichte, wonach Jakob von einer Himmelsleiter träumt. Im Vortrag würdigt Steguweit die Stammeltern aller jüngeren Ernestiner: Herzog Johann von Sachsen-Weimar und seine Gemahlin Dorothea aus dem Fürstenhaus Anhalt. Neben der kunsthistorischen Bedeutung des Altargemäldes und weiterer Kunstwerke in dessen Umfeld verfolgt der Vortrag den Weg des Bildes von Weimar über Reinhardsbrunn nach Gotha und fügt die getrennten Teile „virtuell“ wieder zusammen.

Dies sei eine Veranstaltung der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen, erklärt Klaus Kleinsteuber vom Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein. Ab 9.30 Uhr ist Zeit für Gespräche und Kaffee. Um einen Unkostenbeitrag von vier Euro wird gebeten. stasju