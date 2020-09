Das Schleifen übernehmen in Gotha moderne Maschinen

Immer mehr Technik zieht in die Ausbildung der Berufsschulen ein. Sei es in den Industrie- oder Handwerkberufen – überall unterstützen moderne Maschinen die künftigen Meister bei ihrer Ausbildung. Das ist in der Abteilung Holztechnik im Gothaer Berufsschulzentrum Hugo Mairich nicht anders. Jetzt können die Auszubildenden auch ihre Kenntnisse an einer Kantenschleifmaschine unter Beweis stellen.

Dass das Handwerk wieder im Kommen sei, zeige sich an den Zahlen der Auszubildenden im Bereich Holztechnik, bestätigt Schulleiter Uwe Kirschberg. So werden gegenwärtig 17 Auszubildende als Tischler ausgebildet und 24 Azubis zum Holzbearbeitungsmechaniker. Was Schleifmaschinen sind, kennen sie bereits von ihren Ausbildungsbetrieben.

Jetzt ist das Berufsschulzentrum um eine neue technische Ausrüstung reicher. So stellte die Kündig GmbH, die seit 75 Jahren auf Schleifmaschinen spezialisiert ist, eine neue Kantenschleifmaschine im Wert von 12.000 Euro für die Berufsschule zur Verfügung. Bereits vor einem halben Jahr konnte die Schule schon eine neue Breitband-Schleifmaschine in Betrieb nehmen, Kostenpunkt: 60.000 Euro.

Tischler-Gesellen mit dreijähriger Berufsausbildung

„Wir unterstützen von Anfang an die Ausbildung mit neuer Technik“, erklärt Thomas Tenberg, Geschäftsführer des unweit vom Schulgelände ansässigen Unternehmens. Regelmäßig werden die Geräte von Kündig gewartet und getauscht. „Wir leisten damit auch einen Beitrag für die Stadt", so Tenberg.

Welche Vorzüge die Schleifmaschinen haben, dies können die künftigen Tischler-Gesellen in ihrer dreijährigen Berufsausbildung vor Ort erfahren. Der 19-jährige Norman Selk aus Mechterstädt, der im kommenden Jahr seinen Gesellenabschluss machen will, arbeitet auch in seinem Lehrbetrieb mit Kantenschleifmaschinen. Daher ist es für ihn auch nichts Neues. Das gilt auch für den 18-jährigen Jon Liske aus Barchfeld und der 25-jährigen Katharina Rausch aus Tambach-Dietharz, die beim Föbi Bildungszentrum Gotha tätig ist.