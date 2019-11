Gotha. Das Damenquintett Aquabella setzt den Schlussakkord in der diesjährigen Reihe „Serenade“ im Versicherungsmuseum Gotha.

Musikalische Weltreise im Versicherungsmuseum Gotha

Mit einem begeisternden Konzert endete am Dienstagabend im Versicherungsmuseum die diesjährige Reihe „Serenade“. Das Damenquintett Aquabella, nicht zum ersten Mal in Gotha, interpretierte „Heimat-lose-Lieder“: Volksgesänge „in Sprachen, die in Vergessenheit zu geraten drohen, und aus Ländern, die es nicht mehr gibt“.

Ihr Eingangslied, „Adiemus“, ein Konglomerat aus afrikanischem Musikidiom und europäischer Harmonik, sangen sie in einer Fantasiesprache – das lateinisch anmutende Wort könnte man übersetzen mit „Wir werden helfen“.

Wandlungs- und ausdrucksfähig

Von nun an ging‘s kreuz und quer durch die Welt, von Taiwan über Finnland, Ägypten, Südafrika, Slowenien, Kanada, Rumänien, den Jemen, in die Ukraine. Und jedes Mal verstanden es die fünf Sängerinnen, sich perfekt ins musikalische Empfinden fremder Kulturen hineinzufühlen. Dabei sangen sie, spielten, tanzten und nutzten Stilmittel der Pantomime. Alles wirkte organisch, nichts schien künstlich aufgesetzt. Die Stimmen sind enorm wandlungs- und ausdrucksfähig, die saubere Intonation ist auch nicht durch riskante dissonante Klangreibungen zu erschüttern.

Lieder aus Finnland und Bulgarien sangen sie mit kehliger Stimme, wie sie für die dortige Folklore typisch ist. Andererseits war es verblüffend, wie mühelos Erika Spalke die melodischen Verzierungen, eine Art Umkreisen der Töne, im arabischen Gesang gelangen. Als herausragendes schauspielerisches Talent outete sich Bettina Stäbert in ihren Moderationen.

Auch Deutschland kam im Programm vor: Es erklang „Du hast den Farbfilm vergessen“, ein „Lied über verblassende Erinnerungen von der Grenzgängerin Nina Hagen“. Leider überdeckten hier die vier Sängerinnen, die das Begleitarrangement vokal imitierten, dynamisch zu stark die Solistin, die dadurch nicht so recht zum Zuge kam.

Eine Zugabe war unvermeidlich: Aquabella sang und tanzte das Vaterunser – natürlich auf Kiswahili.