Das vierte Türchen am Adventskalender des Lions Club Gotha wird geöffnet

Am 4. Dezember öffnet sich das nächste Türchen am Adventskalender des Lions-Clubs Gotha. Folgende Losnummern halten Preise bereit: 47 (Kinogutschein), 1965 (Verzehrgutschein), 1893 (Weihnachtsblumenstrauß) und 2073 (Verzehrgutschein). Die Preise können in der Gotha-Information am unteren Hauptmarkt in Gotha abgeholt werden. Der Erlös der Kalenderaktion kommt dem Marineclub Gotha und dem Volleyballclub Gotha zugute.