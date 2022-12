Das vierte und fünfte Türchen im Adventskalender der Gothaer Lions

Kreis Gotha. Diese Losnummern und Preise verstecken sich beim Adventskalender der Lions Gotha.

Folgende Losnummern gewinnen am Sonntag, 4. Dezember, im Adventskalender der Lions Gotha:

2240: ein Glas Honig;

699: Tank-Gutschein;

2043: Tank-Gutschein;

1949: Gutschein.

Diese Losnummern gewinnen am Montag, 5. Dezember, im Adventskalender der Lions Gotha:

581: ein Glas Honig;

252: Tank-Gutschein;

232: Saftpresse;

1336: Eintrittskarte Rockets Gotha.

Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha am unteren Hauptmarkt bereit. Der Erlös der Aktion wird an das Mehrgenerationenhaus und die Begegnungsstätte Liora, beides in Gotha, gespendet.