Mit großem Unverständnis hat CDU-Landtagsabgeordneter Jörg Kellner auf die Entscheidung des Landtags reagiert, die fortgesetzten Wasserprobleme in der Apfelstädt in diesem Monat nicht im Plenum debattieren zu wollen. „Wir hatten den Antrag eingereicht und als dringlich deklariert“, so Kellner. Das sei aber mit der Mehrheit von Rot-Rot-Grün und AfD abgelehnt worden.

Unter anderem sei die Ablehnung mit dem Hinweis begründet worden, das Umweltministerium arbeite bereits an einer Lösung. Er weise seit etwa eineinhalb Jahren das Thüringer Umweltministerium mit Kleinen Anfragen auf das Problem hin, erinnert der Abgeordnete aus Zimmernsupra. Im Sommer 2018 führte die Apfelstädt kaum noch Wasser. Um das Fischsterben in dem Fluss aufzuhalten, setzten Angler Fische in die Unstrut um. Kritik an Rohrleitung nach Erfurt Zwei weitere Trockenjahre verschärften die Lage. Apfelstädt-Anlieger gehen wegen des ausgetrockneten Wasserlaufs auf die Barrikade. Sie sehen die nach Erfurt führende Westringkaskade – eine Rohrleitung von Tambach-Dietharz nach Erfurt für 16,1 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr – als weitere Ursache für das Austrocknen der Apfelstädt an. Die CDU-Fraktion habe das Thema auch im Landtag debattieren wollen und einen Antrag eingebracht, der die Landesregierung unter anderem auffordert, das Flussgebietsmanagement für die Apfelstädt zu überarbeiten, erklärt Kellner. Fluss gehört zu mehreren Schutzgebieten Der Flusslauf ist Bestandteil unterschiedlicher Schutzgebiete. In der Region seien bisher über 440 Pflanzen- und über 500 Tierarten nachgewiesen. „Wir können nicht erst im nächsten Sommer über die Situation debattieren, sondern müssen rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, denn sonst droht im nächsten Jahr das selbe Drama“, befürchtet Kellner. Das Handeln von Ministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Grüne) beweise „bereits beim Thema Wind im Wald, dass sie eine Energieministerin ist“, sagt der Abgeordnete, aber weder eine Umweltministerin geschweige denn eine Naturschutzministerin. Das zeige sich nun in aller Deutlichkeit auch bei der Apfelstädt.