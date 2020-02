Dem Frühling in Gotha auf der Spur

Dem Frühling in Gotha auf der Spur

Während sich der größte Teil meiner Freunde und Bekannten an diesem Wochenende auf Faschingssitzungen und Umzügen herumtreibt, genieße ich viel lieber die Vorzüge des sich nahenden Frühlings, auch wenn wir noch im Wintermodus sind.

Bei meinem Gärtner des Vertrauens ist der Frühling bereits eingezogen. In den Gewächshäusern warten bunte Primeln nur darauf, dass sie endlich in die Erde kommen. Und hier riecht es sogar nach Frühling, den natürlich auch die unzähligen Hyazinthen versprühen. Schön drapiert in einem Blumenkörbchen oder auch einzeln bringen sie auch zu Hause Wohlbefinden.

Praktisch sind die Zwiebelpflanzen allemal, denn wenn sie verblüht sind, erfüllen sie noch einen weiteren Zweck. Sie kommen dann im Herbst in den Vorgarten und erfreuen das Jahr darauf auch meine Nachbarn.

Gegenwärtig schauen überall auf unserem Grundstück die Schneeglöckchen heraus, selbst einige gelbe und blaue Krokusse lassen Besucher kurzzeitig innehalten. Und das ist erst der Anfang. Die volle Blüte wird im kommenden Monat ihren Höhepunkt erreichen.

Ich kann eigentlich jedem empfehlen, sich einen bunten Frühlingsstrauß ins Haus zu holen. Nicht traurig sein, wenn man keinen Garten am Haus hat. Ein Körbchen mit Krokussen, Mini-Narzissen oder Hyazinthen auf dem Tisch tut es auch.