Den eigenen Weihnachtsbaum im Finsterberger Wald schlagen

Finsterbergen. Viele Leute wollen auch in diesem Jahr ihre Fichte oder Kiefer selber fällen. Das ist zum Beispiel in Finsterbergen möglich.

So sehr der Borkenkäfer auch den Fichten in Thüringens Wäldern zusetzt, auf Weihnachtsbäume aus heimischem Forst wirkt sich das nicht aus. „Der Schädling befällt mittlere und große Fichten“, sagt Gerhard Struck, Forstamtsleiter in Finsterbergen, „solche in Weihnachtsbaumgröße bleiben vom Borkenkäfer verschont.“