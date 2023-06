Bärbel Benkert schiebt ein Projekt zum Klimawandel an.

Den Klimawandel in Gotha im Blick

Gotha. Die Gothaer Limus-Zukunftsschmiede startet Projekt „Die Woche“

An diesem Montag, 5. Juni, wird in der Gothaer Limus-Zukunftsschmiede in der Langensalzaer Straße 14, ein Projekt zum Klimawandel gestartet.

Es solle in alle Bereiche der Region getragen werden, wünscht sich die Initiatorin Bärbel Benkert.

„Die Woche“ solle dazu dienen, zu verstehen, was zukünftig passiere, einen hoffnungsvollen Kulturwandel einleiten. Geplant sind drei Treffen in einer Woche – daher „Die Woche“.

Jedes Mal werde eine einstündige dokumentarische Episode gezeigt, im Anschluss ein Gespräch geführt (30 Minuten oder mehr), um alles zu verstehen.

Jeder Bereich der Gesellschaft werde dabei benötigt, lädt Bärbel Benkert Interessenten ein.

Termine: Montag, 5., Mittwoch, 7., und Freitag, 9. Juni, jeweils 9 Uhr.Mehr Infos: limus-zukunftsschmiede.de/termine/theweek-06