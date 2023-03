Den Stolz auf die Region nach außen tragen

Ohrdruf. Beim traditionellen Jahresempfang der Stadt Ohrdruf wurden ehrenamtliche Vereinsmitglieder aus den Ortsteilen geehrt.

Beim Jahresempfang der Residenz- und Bachstadt Ohrdruf standen auch in diesem Jahr wieder Ehrungen von engagierten ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern im Mittelpunkt. Nicht der Bürgersaal im Schloss Ehrenstein, sondern die Goldberghalle diente wieder als Kulisse für den festlichen Empfang. Die Einladungen richteten sich dieses Mal an Gastronomen und Geschäftsinhaber aus der Innenstadt und Unternehmen aus dem Gewerbegebiet. Und so freute sich Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) auf einen illustren Kreis, zu dem sich auch Landes- und Kommunalpolitiker aus Stadt und Kreis gesellten.

Die Zeiten sind rau und ungemütlich geworden, schlug Schambach in seiner Rede einen Bogen zum Ukrainekrieg. „Der Krieg macht uns bedrückt und dabei wollen wir doch alle Frieden“, sagt Ohrdrufs Bürgermeister. Ihm sei dabei der Spruch am Eingangsportal von Gothas Schloss Friedenstein in den Sinn gekommen. „Friede ernehret, Unfriede verzehret“ – das sollten sich alle Verantwortlichen verinnerlichen. Dafür erhielt Schambach viel Zustimmung.

Ohrdrufs Bürgermeister zog im Anschluss einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Gemeinsam mit den Ortsteilen habe man viel auf den Weg gebracht. Insbesondere die Wiedereröffnung von Schloss Ehrenstein sei ein besonderer und emotionaler Höhepunkt für viele Ohrdrufer Bürger gewesen. So konnte nach acht Jahren Stillzeit am 20. März 2022 die Turmuhr wieder in Gang gesetzt werden. In einem Kurzfilm konnten die Gäste des Jahresempfangs den Wiederaufbau des Schlosses nach der Brandkatastrophe noch einmal verfolgen.

Doch auch baulich sei vieles im vergangenen Jahr vorangetrieben worden. So im Straßenbau und den Kindereinrichtungen der Stadt und ihren Ortsteilen. „Wir werden in diesem Jahr unser Investitionsprogramm fortsetzen“, bestätigte Stefan Schambach. Dabei stehen der Kindergarten in Gräfenhain, der Kunstrasenplatz in Ohrdruf, aber auch das Wölfiser Bad im Fokus. Der Tobiashammer wird in diesem Jahr in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen.

Diskussion zur Schulnetzplanung fortsetzen

Der Zusammenhalt in der Region sei wichtig, das habe man beim Brandeinsatz in Friedrichroda gesehen. Aus diesem Grund dankte Innenminister Georg Maier (SPD) den Ohrdrufer Floriansjüngern für ihre Unterstützung. Ohrdruf sei eine Stadt, wo man sieht, dass etwas passiert. Deshalb sei für ihn die Gemeindegebietsreform im Hinblick auf die Bachstadt ein Erfolgsfaktor. „Wir sollten den Stolz auf unsere Region nach außen tragen“, wünscht sich Landrat Onno Eckert (SPD). Der Kreischef ist sich sicher, dass vieles noch besser werden könnte, gerade was die derzeitige Schulnetzplanung angeht. Die Diskussion um die beiden Regelschulen Crawinkel und Ohrdruf habe ihm gezeigt, dass nicht genug darüber gesprochen wurde. Deshalb soll die Diskussion fortgesetzt werden.

Bürgermeister Stefan Schambach (links) mit Marius Maternowski, dem Jugend-Europameister im Kickboxen. Foto: Conny Möller

Nach dem offiziellen Teil standen die Ehrenamtler im Mittelpunkt. Nach seiner Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt wurde Peter Cramer für seinen unermüdlichen Einsatz für das Schloss Ehrenstein geehrt. Weitere Ehrungen gab es für Sigrid Möller aus Crawinkel, Dagmar Möller aus Gräfenhain und Rosel Bless aus Wölfis. Der Leichtathletik-Verein ehrte Wolfgang Adolph, Uwe Darr sowie Marius Maternowski.