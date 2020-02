Der Gedenkstein erinnert im Kurpark von Bad Tabarz an Theodor Neubauer, der am 5. Februar 1945 von den Nazis hingerichtet wurde.

Bad Tabarz. Theodor Neubauer wurde am 5. Februar 1945 von den Nazis hingerichtet. Ein Gedenkstein erinnert an ihn im Kurpark Bad Tabarz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der 75. Todestag des roten Doktors

Vor 75 Jahren ist Theodor Neubauer von den Nazis hingerichtet worden. Der Pädagoge stieg mit seiner linken Gesinnung zum Reichstagsabgeordneten auf. Er wirkte für gesellschaftliche Verbesserungen, für eine Schulreform und trat gegen die Nazis auf. Vom Volksgerichtshof wurde er zum Tode verurteilt und am 5. Februar 1945 hingerichtet.

In der Nähe des Berliner Reichstages erinnert eine Gedenktafel an den ermordeten Reichstagsabgeordneten, ebenso im Kurpark Bad Tabarz. In Brandenburg/Havel wird sein Name im Ehrenmal für die im Zuchthaus von Brandenburg-Görden hingerichteten Nazigegner erwähnt. In der DDR trugen zahlreiche Schulen, Straßen und auch die Pädagogische Hochschule in Erfurt seinen Namen. Diese Ehrungen wurden nach der Wende mehrheitlich zurückgenommen.

Theodor Neubauer wurde am 12. Dezember 1890 in Ermschwerd, zwischen Kassel und Göttingen, geboren. Der Junge besuchte das humanistische Gymnasium in Erfurt und studierte in Brüssel, Jena und Berlin Geschichte sowie neuere Sprachen. Nach seiner Promotion 1913 unterrichtete er als Lehrer in Erfurt. Bei Kriegsausbruch 1914 meldete er sich freiwillig zum Militär. Nach der ersten Euphorie, der Beförderung zum Leutnant und den ausufernden Grabenkämpfen beschleunigte der Gaskrieg sein Umdenken. Neubauer war nach einer Gasvergiftung nicht mehr einsatzfähig, wurde 1917 aus dem Heer entlassen und fungierte anschließend in Erfurt am Königin-Luise-Gymasium als Lehrer. Neubauer wirkte ab 1920 an der Realschule in Ruhla, wechselte mit dem linken Flügel der USPD in die KPD und führte 1921 die erste Jugendweihe in der Region durch.

Der „rote Doktor“ wurde im September 1921 in den Thüringer Landtag gewählt, war parallel als Studienrat am Realgymnasium in Weimar tätig und wurde 1923 als Staatsrat in die Thüringer Landesregierung in Weimar berufen. Der Einmarsch der Reichswehr in Thüringen ließ ihn ins Rheinland flüchten.

Ab 1924 gehörte Neubauer wieder unter seinem Namen der KPD-Fraktion im Reichstag an. Er wirkte in Berlin nebenbei als Chefredakteur der Zeitung „Freiheit“, war Mitarbeiter im Zentralkomitee seiner Partei und lebte ab 1929 mit der bekannten Bauhausfotografin Lucia Moholy zusammen.

Neubauer nahm noch am 7. Februar 1933 an der illegalen Tagung des ZK der KPD im Sporthaus Ziegenhals bei Berlin teil, wenige Wochen später wurde er verhaftet. Es folgten Aufenthalte im Zuchthaus Brandenburg, in den Konzentrationslagern Lichtenburg bei Wittenberg sowie Buchenwald bei Weimar.

Nach der Entlassung aus der Haft im September 1939 bezog Neubauer seinen Wohnsitz in Tabarz. Er baute zusammen mit Magnus Poser in der Region ein illegales Widerstandsnetz auf, organisierte Aktionen gegen die Nazis und den Krieg und unterhielt Kontakt zu anderen Widerstandsgruppen in Leipzig und Berlin. Seine Tarnung als Auto-Monteur und Lagerverwalter funktionierte bis 1944.

Am 14. Juli 1944 wurde er verhaftet, im Gestapo-Gefängnis im ehemaligen Marstall in Weimar gefoltert und nach vierwöchigen Verhören nach Berlin-Moabit überstellt. Nach der Verurteilung durch den Volksgerichtshof wegen „Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung“ kam es am 5. Februar 1945 im Zuchthaus Brandenburg zu seiner Enthauptung.

Der Autor ist ein Heimatforscher aus Weimar.