Der Bahnübergang in Apfelstädt ist noch nicht fertig

Apfelstädt. Die Deutsche Bahn plant, die Bauarbeiten im August durchzuführen. Bis dahin soll der Übergang mit angemessener Geschwindigkeit überquert werden.

Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten am Bahnübergang Apfelstädt. Wie die Bauverwaltung der Gemeinde Nesse-Apfelstädt mitteilt, sei die Oberfläche des Übergangs uneben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bahnübergang im eigenen Interesse mit angemessener Geschwindigkeit zu überfahren.

Grund für die Unebenheit seien Bauarbeiten am Bahnübergang im Zuge der Erneuerung der Bahnbrücke über die Apfelstädt im November des Vorjahres. Die Deutsche Bahn investierte knapp vier Millionen Euro. Die alte Brücke von 1903 wurde mehrfach saniert und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge der Neuverlegung der Gleise sollen die Unebenheiten beseitigt und der Bahnübergang wieder in seinen Ursprungszustand versetzt werden.

Aufgrund von Einschränkungen im Fahrplan der Bahn können die Arbeiten nicht wie ursprünglich geplant in den Osterferien stattfinden, heißt es aus der Bauverwaltung. „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Arbeiten in den Sommerferien vom 6. bis 10. August durchgeführt werden“, so Bauamtsleiter Robert Noske. Es sei eine Vollsperrung des Bahnübergangs nötig, der Zugverkehr werde aber regulär weiterlaufen. Die Gemeinde will rechtzeitig über Umleitungen informieren.