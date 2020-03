Der Blick aus Apfelstädt nach Simbabwe

Afrikanische Klänge schallen aus dem Pfarrhaus Apfelstädt. In einem Gemeinderaum singen Frauen und Kinder begleitet von Gitarre und Cajon. Sie bereiten sich auf den Weltgebetstag der Frauen vor, der am 6. März rund um den Erdball begangen wird. Jedes Jahr steht bei der weltweiten Aktion ein anderes Land und die Situation der dort lebenden Frauen im Fokus. Dieses Mal ist es Simbabwe.

Globale ökumenische Bewegung

Auch in den Kirchgemeinden des Landkreises Gotha ist es inzwischen eine liebgewordene Tradition, sich mit Beten, Gesang, Reden und gemeinsamem Essen an der globalen ökumenischen Bewegung zu beteiligen.

„Es handelt sich um ein niedrigschwelliges Angebot, bringt Menschen zusammen und öffnet Blicke über den Tellerrand hinaus in die Welt“, erklärt Janin Göring-Walter. Die Großrettbacherin gehört zu den Organisatorinnen der Feier des Weltgebetstages im Pfarrbereich Apfelstädt, die wechselnd in Apfelstädt oder Wandersleben ausgerichtet wird. „Wir versuchen aus jedem Ort Frauen zur Vorbereitung zu gewinnen“, sagt Janin Göring-Walter. Außer Kornhochheim sei jeder Ort des Kirchgemeindeverbandes Apfelstädt vertreten, das kleine Großrettbach gleich mehrfach, unter anderem mit Christiane Fischer, Daniela Albrecht-Eckardt. Sabine Fischer übernimmt die musikalische Begleitung auf der Gitarre.

Kampf der Frauen ums tägliche Überleben

Die Älteste in der Runde ist Ruth Geißler mit 74 Jahren, die Jüngste, Mathilda, zählt gerade einmal fünf Lenze. Johanna Otzen hat sich passend zum Thema in Schale geworfen und ein für Simbabwe typisches Gewand angelegt. Für diesen Anlass suche sie sich jedes Jahr eins aus. Jede Frau gehe mit viel Herzblut in die Vorbereitung und Durchführung, stellt Organisatorin Göring-Walter immer wieder fest. Sicherlich trage dazu bei, dass das Gastgeberland Jahr für Jahr wechsele, ganz neue Erfahrungen gesammelt werden.

Bei Industrieländern, wie zum Beispiel Frankreich als Gastgeberland 2013, gehe es mehr um Kultur und Speisen. 2020 stehe mit Simbabwe der Kampf der Frauen um das tägliche Überleben dort im Fokus. In dem südafrikanischen Staat ist die Lage nach dem Sturz und Tod des langjährigen Machthabers Mugabe fragil, Reformen stehen aus, immer wieder drohen Dürrekatastrophen.

Die vergangenen Wochen hat sich die Gruppe mehrfach zu Absprachen getroffen und um die Lieder zu üben. Begeisterung schwingt beim „Steh auf“ mit, einem Lied aus dem Begleitheft mit der Liturgie des Abends. „Die Lieder haben ganz viel Schwung“, findet Göring-Walter.

Morivo-Gemüse und der Maisbrei Sadzar

Die Erfahrung der letzten Jahre besage, dass die Weltgebetstagfeier große Resonanz finde. Es nehmen auch Frauen teil, die sonst nicht oder nur selten zum Gottesdienst kommen, berichtet die Großrettbacherin. Sicherlich trage dazu auch bei, dass im Anschluss landestypische Spezialitäten angeboten werden. In Apfelstädt bereitet die Vorbereitungsgruppe die Speisen meistens am Vortag oder am Vormittag des Gebetstages zu. Diesmal stehen unter anderem ein Morivo-Gemüse und der Maisbrei Sadzar auf dem Speiseplan. „Uns ist wichtig, dass die Leute zusammenkommen, miteinander reden und sich gut unterhalten.“

Ein Stück weit bringe die Aktion die Welt ins Dorf. Der Weltgebetstag sensibilisiere für die Probleme von Frauen in aller Welt. Während des Gottesdienstes wird das durch Bilder unterstützt. Darum kümmern sich in Apfelstädt Johanna und Manja Otzen. Mittlerweile habe jede Frau des Vorbereitungsteams ihr eigenes Ressort, so Göring-Walter. Das führe verschiedene Gaben zusammen. Kochen übernehmen hingegen alle. Für Pastoren werde so der Gottesdienst etwas anderer Art zu einem Selbstläufer.