Der Countdown läuft. Noch fünf Tage – und dann ist Heiligabend. Wonach ist Ihnen zumute in diesen Tagen? Worauf freuen Sie sich? Gibt es etwas, was Sie vermissen werden?

Der Countdown läuft. Noch fünf Tage – und dann ist Heiligabend. Auch in diesem merkwürdigen Corona-Jahr findet Weihnachten statt! Gott sei Dank. Auch in diesem Jahr sind wir eingeladen, in das Geheimnis von Weihnachten einzutauchen. Uns begleiten die Engel. Sie dürfen singen und sagen, was kein Mensch sich selber zusprechen kann: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, die Gott liebhat.“

Ja, der große Gottesfrieden, von dem die Engel singen, ist unterwegs in die Welt. Gott selbst macht sich auf den Weg und kommt in einem Kind zu uns. In unseren Kirchen und Häusern, auf Straßen und Plätzen. In Krankenhäusern und Seniorenresidenzen. Gott ist da und legt sich uns Weihnachten als Kind in eine harte Krippe. Warum?

Anselm Grün sagt: Mitten in unserem Leben, will Gott „neu mit uns beginnen, mit neuen Augen, die über diese Welt hinaussehen, mit neuen Händen, die diese Welt mit Fantasie und Hoffnung gestalten, und mit neuen Füßen, die Wege zum Frieden und in die Freiheit, in die Liebe und in die Lebendigkeit hineinwagen. Gott wird als Kind geboren, damit wir das einmalige und einzigartige Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht hat, in uns entdecken.

Wenn jeder dieses ursprüngliche und unverfälschte Bild Gottes in sich lebt, dann wird diese Welt heller, wärmer, liebevoller und menschlicher.“

Der Countdown läuft. Noch fünf Tage – und dann ist Heiligabend. Die Ängste und Fragen dieses Jahres, der sorgenvolle Blick in die Zukunft, die Einsamkeit, die manchen Menschen gerade in diesen Tagen zu schaffen macht, werden umhüllt von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Und darum wird auch in diesem Jahr aus dem weihnachtlichen Engelsmund diese Botschaft zu hören sein: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 4. Advent und eine behütete Weihnachtszeit.

Hansjürgen Dehne ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Gotha in Siebleben.