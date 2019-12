Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Domänenrat und das Edelschwein aus Friedrichwerth

Am 13. November 1859, also vor 160 Jahren, wurde Eduard Meyer in Hannover geboren. Er begann seine erfolgreiche Laufbahn in der Landwirtschaft mit 26 Jahren durch die Pachtung der Domäne Friedrichswerth. Das damals in herzoglichen und später in Landeseigentum befindliche Gut vergrößerte er durch Zupachtungen von Sonneborn, Döllstadt, Neufrankenroda auf nahezu 2000 Hektar. Verheiratet mit einer Frau von Wangenheim vergrößerte er den Betrieb. Er soll der größte Arbeitgeber um 1900 im Herzogtum gewesen sein.

Sein Sohn Rudolph (1889-1961) führte den Betrieb von 1931 bis 1945 und übersiedelte dann nach Schwöbber bei Hameln, wo sein Vater 1920 ebenfalls ein Rittergut samt Schloss erworben hatte, wohin er sich 1924 zurückzog.

Schweine-Meyer war imIn- und Ausland bekannt

Domänenrat Eduard Meyer Foto: Sammlung Joachim Neider

Eduard Meyer hatte schnell erkannt, dass die Züchtung im Tier- und Pflanzenbereich die dringend notwendige Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung ermöglichte, weil durch die Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden neue, leistungsfähigere Sorten und Tierrassen höhere Erträge zu erreichen waren. Meyer gelang es insbesondere bei der Schweinezüchtung, große Erfolge und Bekanntheit im In-und Ausland zu erlangen. Er trug entscheidend zur Entstehung und Namensgebung einer neuen Rasse bei, indem er seine Herde als eine Stammzucht des Weißen Edelschweines bezeichnete. Dieser Name wurde ab 1904 durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) für verbindlich erklärt. Die Edelschweinherde Friedrichswerth erreichte auf 27 großen Ausstellungen bis 1929 insgesamt 284 Preise mit 38 goldenen oder silbernen Medaillen. All diese Erfolge brachte ihm den Namen „Schweine-Meyer“ ein. Für seine großen Verdienste erhielt Eduard Meyer den Titel (Sachsen-Gothaischer) Domänenrat.

Exporte bis nach Südamerika sind getätigt worden. Aus Unterlagen ist ersichtlich, dass über 35.000 Zuchtschweine versandt worden sind. Dieses fette und fruchtbare Schwein konnte Mayer mit Unterstützung seines Schweinemeisters Piper erzielen. Dieser fand bei Mayer hohe Wertschätzung. Piper hat auch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften getätigt.

Durch Einzüchtung von Rippenpaaren in die Schweine hat man nach 1950 den neuen Essgewohnheiten Rechnung getragen und den hohen Fettanteil reduziert. Ohne Zweifel sind die heutigen Schweinerassen auf dem „Deutschen Edelschwein“ aufgebaut.

Aber auch in der Pflanzenzüchtung machte sich Meyer einen Namen. Durch erfolgreiche Neuzüchtungen wie zum Beispiel Acker(pferde)bohnen, Wintergerste, Weizen, Futterrüben, Möhren war Friedrichswerth in aller Munde. Durch Publikationen und Betriebsbesichtigungen mit Landwirten sollte der Sortenwert seiner Züchtungen dargestellt werden. Verkäufe dieser Fruchtarten brachten Geld für weitere Züchtungen ein. Der Einsatz von wissenschaftlich ausgebildeten Fachkadern und die neuen Zuchtmethoden sind seit 1890 fotografisch dokumentiert.

Die ersten Zuchtgärten befanden sich im Schlossgarten. Zeitweise waren bereits gegen 1910 bis zu 26 Beschäftigte in der Verwaltung, Versand und Buchhaltung tätig. Mit einen eigenen Verlag erfolgte die Herstellung der „Friedrichswerther Monatsberichte“, Kalender und Bücher. Auch wissenschaftliche Publikationen verfasste Eduard Meyer selbst. All die Arbeit und Erfolge führten 1925 zur Anerkennung des Doktorgrades der Universität Halle.

Aufgeschlossengegenüber neuer Technik

Dampfflug Foto: Sammlung Joachim Neider

Gegenüber neuer Anbau- und Arbeitsmethoden war Mayer offen. Neben der alten, damals mit viel Handarbeit durchzuführenden landwirtschaftlichen Arbeit erfolgte der Einsatz neuer, leistungsfähiger, aber auch sehr teurer Maschinentechnik. So war der Dampfpflug als Antrieb für Feldarbeiten und Dreschmaschinen genutzt worden. Im Juli 1901 erfolgte der Bau eines Getreidespeichers einschließlich Reinigungsanlagen. In dieses große Gebäude wurde eine Elektoerzeugungsanlage eingebaut. Mit dieser versorgte Mayer seinen Hof und verschiedene Dorfgebäude mit Strom.

Mit dem Einmarsch der Sowjetarmee 1945 endete die „Ära Meyer“. Auf der Basis eines Befehles der Sowjets erfolgte die Überführung des Betriebes in das Volkseigene Gut (VEG) Friedrichswerth. Dieser Betrieb bestand zusammen mit dem VEG Saatzucht Sundhausen als VEG Saatzucht Gotha/Friedrichswerth bis 1991.

Dank der Einsicht und Kenntnis bei einem sowjetischen Offizier blieb der Betrieb bestehen. Diesem war die Arbeit von Meyer bekannt. Auch dass das 1935 errichtete Denkmal zwischen Friedrichswerth und Brüheim noch steht ist, so sagen es Einwohner, sei dem Sowjet zu verdanken. Vieles wäre damals sinnlos zerstört worden. Nach 1945 sind die Pflanzenzüchtungen fortgeführt worden. Die Schweinezucht wurde eingestellt.

Der Autor war von 1978 bis 1991 Direktor des VEG Gotha/Friedrichswerth.