Der Gothaer Imker Kalb und seine Bienenbibliothek

Gotha. Ein Vortrag über die Bienenbibliothek des Gothaer Imkers Carl Wilhelm Kalb steht im Mittelpunkt eines Vortrags in der Forschungsbibliothek.

Im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung in der Gothaer Forschungsbibliothek steht der Imker Carl Wilhelm Kalb (1806-1871) und seine Bienenbibliothek. Am Mittwoch, 14. Dezember, wird um 18.15 Uhr Dietrich Hakelberg, Leiter der Abteilung Erschließung und Bestandsentwicklung an der Forschungsbibliothek, über die Spezialsammlung, die sich im historischen Bestand der Einrichtung befindet, referieren.

Der Vortrag widmet sich Fragen rund um die Geschichte von Bienenhaltung und Bienenforschung.