Einblicke in das verfallene „Gasthaus zum Kellerhof“ in Tonna erhielten interessierte Lehrkräfte und Kulturvermittler am Donnerstagnachmittag. Im Rahmen des Projektes „Kultur: Labor Thüringen" hat sich die Klassik Stiftung Weimar der Kulturvermittlung im ländlichen Raum verschrieben. Verlassene Orte wie der ehemalige Wirtschaftsteil des Schlosses Tonna dienen dabei als Lernobjekte für Schüler.