Der Rettbach im Landkreis Gotha soll renaturiert werden

Großrettbach. In Großrettbach soll das Gewässer „Rettbach“ renaturiert werden. Das Land finanziert das Vorhaben. Noch ist unklar, was genau geschieht.

Laut einem Plan des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Apfelstädt/Obere Ilm soll das Flüsschen Rettbach renaturiert werden. Gemeinsam mit dem Weimarer Planungsbüro Tractebel soll das Gewässer nachhaltig und wirtschaftlich gemacht werden. Frühzeitig sollen die Anlieger der Gemeinde Großrettbach über das Vorhaben informiert werden.

Rund 50 interessierte Bürger zog es am Mittwochabend zur Informationsveranstaltung in den Gemeindesaal der Drei-Gleichen-Gemeinde. Das Projekt zur sogenannten Profilvitalisierung des Rettbachs, das durch den Freistaat Thüringen finanziert wird, betrifft den Bereich der Ortslagen Cobstädt bis Kleinrettbach. Die Gemeinde Großrettbach ist ein Teil davon.

Hochwasser bereiten Sorgen

Das Projekt Rettbach wurde im vergangenen Jahr angemeldet, erklärt Claudia Schellhardt, Verbandsingenieurin beim Gewässerunterhaltungsverband. Das Land habe bereits Fördermittel erteilt, die für die bevorstehenden Planungsarbeiten bereitstehen. Im Mittelpunkt steht die Renaturierung des Gewässers. Der Rettbach ist ein Nebenfluss der Rot, eines Zuflusses der Apfelstädt in Thüringen. Er fließt auch bis Cobstädt und Kleinrettbach.

„Wir wollen von den Anliegern, die am Rettbach wohnen, wissen, was für Probleme das Gewässer bereitet“, sagt Schellhardt. Deshalb wurde diese Veranstaltung angesetzt. Anregungen, Vorschläge sowie Ideen kamen von den Bewohnern genug. Ihnen macht vor allem die Hochwassersituation, die in einigen Bereichen des Rettbachs aufgetreten ist, am meisten Sorgen. Schließlich standen schon mehrfach Straßen, aber auch Häuser unter Wasser.

Anwohner wollen keine Experimente

Landschaftsarchitektin Franka Ludwig von Tractebel erklärte das Vorhaben, das frühestens Ende 2024 in Angriff genommen werden soll. Bis dahin laufen weitere Untersuchungen.

Sie sei bereits den Rettbach abgegangen. In Kürze sollen Vermessungen an Uferrandbereichen und Brücken erfolgen. Die Anwohner machten darauf aufmerksam, dass man keine Experimente im Ort unternehmen sollte. Der Rettbach sei ein Naturparadies, das erhalten werden sollte. Beide Projektleiter nahmen die Anregungen der Bürger zur Kenntnis.