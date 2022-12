Guten Morgen Der Schuh entwischt: Was diese Tagebücher so komisch macht

Victoria Augener schreibt über einen Nobelpreisträger, dessen jahrzehntealte Tagebücher heute zum Lachen bringen.

„Ging aus, in ein Café, wo ich für viel Geld eine Schokolade mit Kuchen nahm und mich unbehaglich fühlte“ – hier jammere nicht ich, der Vorweihnachtszeit überdrüssig, sondern ein Großmeister der deutschen Literatur, der hin und wieder einen schlechten Tag hatte. Man kennt ihn für die Buddenbrooks, den Zauberberg, und mittlerweile auch als kleinen Griesgram.

Zum Glück hat Thomas Mann akribisch Tagebuch geschrieben, und jede noch so kleine Gefühlsregung festgehalten. „Beim Baden holten die Wellen meinen einen Gummischuh weg“, klagte der Literaturnobelpreisträger am 21. August 1933 seinem Tagebuch. Diese schrieb er sein ganzes Leben über und sie waren ihm so wichtig, dass sein Sohn die Bücher 1933 aus München vor den Nazis rettete.

Einige verbrannte er dann doch und verfügte, dass die übrigen erst 20 Jahre nach seinem Tod geöffnet werden durften. Zur Enttäuschung seines Publikums erwiesen sie sich als wenig literarisch. Umso menschlicher erscheint der Autor heute. Und er warnt: „Etwas Halsweh vom nachmittäglichen Tragen kurzer Unterhosen“, (18. August 1946).