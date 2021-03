Deutlich mehr Corona-Infizierte im Landkreis Gotha

Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten im Landkreis Gotha ist binnen eines Tages um 86 auf 507 gestiegen. Davon werden 50 Menschen im Krankenhaus behandelt, acht von ihnen auf einer Intensivstation. Das teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus Getesteten laut Robert-Koch-Institut erhöhte sich um 115 auf 5404. Als genesen gelten 4708 Personen, 29 mehr als am Mittwoch. 189 Menschen sind bisher an oder mit der Lungenkrankheit gestorben.