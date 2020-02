Der Gewerkschaftsladen in der Pfortenstraße in Gotha

Gotha. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will in Gotha über die aktuelle politische Lage sprechen und den Zukunftsdialog vorantreiben.

Deutscher Gewerkschaftsbund lädt zum Austausch nach Gotha

Der Kreisverband Gotha des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lädt am Montag, 10. Februar, um 18 Uhr zu seinem diesjährigen Neujahrsempfang nach Gotha in den Gewerkschaftsladen in der Pfortenstraße ein.

„Angesichts der aktuellen politischen Situation werden wir mit unseren Gästen natürlich über die Situation im Thüringer Landtag und über den Schaden, den das Verhalten von Herrn Kemmerich der Demokratie zugefügt hat, sprechen“, so Dietmar Kästner, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Gotha.

Es werden Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet. Mit ihnen wollen die Gewerkschafter im Rahmen des DGB-Zukunftsdialogs auch über die Tarifsituation in vielen Thüringer Betrieben und über das Schwerpunktthema Rente sprechen. Die Ansprache in diesem Jahr wird Astrid Striehn, stellvertretende Geschäftsführerin Verdi Bezirk Thüringen, halten. Alle Interessierten sind willkommen, so Kästner.