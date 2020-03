Diakonie will solidarische Gothaer vernetzen

Mit dem Ausmaß der Krise wächst die Solidarität im Kreis Gotha. Menschen, für die alltägliche Besorgungen zur Gefahr geworden sind, erhalten Unterstützung von freiwilligen Helfern. Dass der Bedarf an ehrenamtlicher Arbeit noch steigen wird, davon geht Tanja Schreyer vom Diakoniewerk Gotha aus. Hilfsangebote sollen in Zukunft über das Werk koordiniert werden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Je mehr Menschen sich in unmittelbarer Umgebung mit dem Coronavirus infizieren, desto größer scheint auch die Bereitschaft der Gothaer, einander unter die Arme zu greifen. Das geschieht meistens auf eigene Faust. In den sozialen Medien bietet ein Abiturient seine Unterstützung an, auch ein Mitarbeiter des Kinos meldet sich, weil er durch die Schließung freie Zeit hat. Zudem bieten die jungen Mitglieder der Kreisverbände der CDU und der Linken Einkaufshilfen an für Angehörige der Risikogruppen.

Alle, die sich nachbarschaftlich organisieren und anderen Hilfe anbieten, können sich bei der Thüringer Ehrenamtsstiftung online registrieren. So sind sie in ihrem Ehrenamt versichert. Ausgenommen sind Fahrten mit Privatfahrzeugen.

Post wegbringen, Einkäufe erledigen

Eine sichere Adresse für engagierte Bürger ist die Ehrenamtsagentur Gotha. Die Organisation des Diakoniewerks berät und vermittelt Freiwillige an Vereine und Initiative in der Region, die unentgeltliche Mitarbeit gebrauchen können. Auch in der Viruskrise will die Agentur Hilfsangebote bündeln und Engagierte vernetzen. Aktuell bringe man ein Koordinierungsprojekt für nachbarschaftliche Hilfe auf den Weg, berichtet Tanja Schreyer. Teilnehmer würden über die Agentur versichert.

Helfen könne derzeit jeder, der ein Herz hat und natürlich gesund ist. Das schließt Menschen mit Erkältungssymptomen aus, aber vor allem jene mit Vorerkrankungen, für die die Ansteckung mit Corona lebensgefährlich sein könnte. Statt Rollstuhlfahrer zu begleiten oder im Sportverein auszuhelfen sind die Aufgabe existenzieller: Medikamente in der Apotheke kaufen, Post wegbringen, Einkäufe erledigen.

„Wir überlegen derzeit, wie wir die Koordinierung von hilfesuchenden und hilfsbereiten Menschen gut koordinieren können unter den aktuellen Gegebenheiten“, sagt Tanja Schreyer. Normalerweise würden sich alle Beteiligten erst persönlich kennenlernen doch das passt nicht mit der Anweisung zusammen, soziale Kontakte zu vermeiden.

„Schwarze Schafe“ aus Ehrenämtern fernhalten

Auch ein Führungszeugnis der ehrenamtlich Interessierten anzufordern sei derzeit schwierig. In diesem Zusammenhang sei es noch schwieriger, „schwarze Schafe“, die die Hilfsbedürftigkeit der Menschen, denen sie helfen, missbrauchen könnten, aus Ehrenämtern fernzuhalten

Wichtig ist den Mitarbeitern der Ehrenamtsagentur auch, auf eine Weise über die Hilfsangebote zu informieren, dass auch sozial isolierte ältere Menschen davon erfahren. Die Teilhabe daran müsse auch ohne Internetanbindung möglich sein.

„Wir hoffen, dass wir zeitnah all diese Fragen für uns beantwortet haben und schnellstmöglich konkrete Hilfe anbieten können“, sagt Schreyer. Immerhin verschärft sich die Situation mit jedem Tag.

Interessierte können sich schon jetzt bei der Ehrenamtsagentur melden unter ehrenamtlich@diakonie-gotha.de.