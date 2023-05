Der 16-jährige Johann Ziebarth aus Erfurt hat mit seinem Werk “Gruppendynamik" den ersten Preis in der Alterskategorie 16 bis 19 Jahre gewonnen.

Dicken-Preis in Gotha: Jugendliche greifen Zugehörigkeit auf

Gotha. 16-Jähriger aus Erfurt gewinnt Thüringer Jugendkunstpreis. Doch die anderen gehen nicht leer aus. Ihre Arbeiten werden im Museum in Gotha gezeigt.

Plastiken, Collagen, Gemälde oder Grafiken, weit reicht das Spektrum der Kunstwerke, die seit vergangenem Sonntag im Rahmen des Thüringer Jugendkunstpreises im Herzoglichen Museum in Gotha ausgestellt werden. Nach der Vergabe des Eva-Maria-Dicken-Preises an herausragende Arbeiten der 12- bis 19-jährigen Künstlerinnen aus ganz Thüringen, wurde die Ausstellung mit dem Titel „(Nicht) dazugehören“ feierlich eröffnet. In ihr werden die 50 besten Einreichungen der Ausschreibung versammelt.

„Ich freue mich über den gewaltigen Aufschwung, den dieser Wettbewerb seit der Entstehung erfahren hat“, sagte Klaus Kleinsteuber. Der Vorsitzender des Vereins Freundeskreis Kunstsammlungen Stiftung Schloss Friedenstein Gotha erinnerte an die Anfangszeiten des von der Familie Dicken aus Wuppertal gestifteten Preises im Jahr 2011 bei der lediglich 13 Arbeiten eingegangen waren.

Eine sechsköpfige Jury beurteilt insgesamt 117 Arbeiten

Mittlerweile hat der Preis landesweite Strahlkraft. So beteiligten sich in diesem Jahr knapp 200 Künstler mit 117 Kunstwerken an dem Wettbewerb, der künftig mit Jugendkunstschulen kooperieren will, um die Zugänge für die jungen Künstler einfacher zu gestalten. „Der logistische Aufwand, um ein Kunstwerk von Gera nach Gotha zu transportieren, ist nicht unerheblich. Barrieren wie diese wollen wir abbauen“, sagte Christoph Mauny.

Der Referent für Vermittlung der Stiftung Schloss Friedenstein gab kurz darauf die jungen Künstler bekannt, die von der sechsköpfigen Jury mit Preisen ausgezeichnet wurden. In der Kategorie der zwölf- bis 15-Jährigen überzeugte Emil Mauritius Droemer aus Erfurt mit seiner Arbeit „Die bunte Frau in der grauen Welt“. In der Kategorie der 16- bis 19-Jährigen gewann der ebenfalls aus Erfurt stammende Johann Ziebarth mit seinem Gemälde „Gruppendynamik“, das der 16-Jährige mit einer Mischtechnik aus Acryl, Ölkreide und Permanent Marker gefertigt hatte.

„Ich finde es toll, dass es hier eine Bühne für junges Schaffen gibt. Auch über die Möglichkeit, die Arbeiten im Museum ausstellen zu dürfen, freue ich mich sehr“, sagte Ziebarth, der seit drei Jahren in einer Kunstschule an seinem Können feilt. Hier entstand auch das Bild, dass er auf Hinweis eines Dozenten beim Wettbewerb einreichte. Von dem mit der Auszeichnung verbundenen Preisgeld werde er sich wieder neue Farben kaufen, so der Gewinner.

Die Ausstellung ist bis 13. August 2023 zu sehen.