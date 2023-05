Die „Adjunktur“ Goldbach: Geschichte des Gothaer Landes

Goldbach. Der Gothaer Historiker Heiko Stasjulevics befasst sich in der Serie Geschichte des Gothaer Landes mit der Adjunktur Goldbach.

Die spätgotische Stankt-Peter-Kirche zu Goldbach beging vor fünf Jahren ihr 500-jähriges Bestehen. Anno 1518 wurde mit dem Bau begonnen.

Die Gemeinde am Wilden Graben war einst eine „Adjunktur“, der Mittelpunkt einer Reihe von anderen Kirchgemeinden: Warza, Remstädt, Sonneborn, Eberstädt, Brüheim, Wiegleben, Friemar, Nottleben, Siebleben, Bufleben und Frienstädt gehörten dazu. Der jeweilige Pfarrer von Goldbach hatte zugleich das Amt des „Adjunktus“ inne. Dem Superintendenten zu Gotha, als Vorstand der evangelischen Kirche im Gothaer Land, standen mehrere „Adjunkte“ (Gehilfen) zur Seite, die zusammen die „Suptur“ bildeten.

Die zweite „Adjunktur“ im nordöstlichen Gothaer Land befand sich in Molschleben. Dazu gehörten die Dörfer Eschenbergen, Ballstädt, Gierstädt, Herbsleben, Großfahner, Kleinfahner, Dachwig, Gamstädt, Rettbach, Tüttleben und Hausen. Im Jahre 1659 erließ das Konsistorium, die obere Kirchenbehörde des Landes, die Bestimmung, dass diese zwei „Adjunkturen“ beständig erhalten bleiben sollen. Es sollte anders kommen.

Im Pfarrhaus wohnte auch der bekannte Pfarrer und Heimatforscher Carl Lerp mit Familie. Foto: Heiko Stasjulevics

Die Kirchgemeinden von Goldbach und Wangenheim schlossen sich im Januar 2013 zur Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde „Emmaus“ (Ort bei Jerusalem) zusammen. Sie besteht aus den Kirchdörfern Bufleben mit Hausen und Pfullendorf, Goldbach, Hochheim, Remstädt, Wangenheim, Warza, Westhausen sowie Reichenbach und Tüngeda, zur Gemeinde Hörselberg-Hainich gehörend. Knapp 6700 Menschen leben in diesen Orten, davon gehören rund 2400 der evangelischen Kirche an.

Goldbach verfügt über eine Reihe von Gütern und Gerechtigkeiten

Wie der Gothaer Kirchenhistoriker Heinrich Gelbke anno 1796 berichtete, verfügte Goldbach damals schon über eine Reihe von Gütern und Gerechtigkeiten, wie beispielsweise das Kuhrieth, die Gänseweide, ein Stück des Wilden Grabens, das Heurieth und die Ochsenwiese. Außerdem das Eselsrieth neben der Mühle, einen „Fleck am Cranberge“ sowie einen halben Hektar Holz am Krahnberg, welchen die Gemeinde von den Fräuleins Sabine Elisabeth von Scharfenstein und Eroin von Rüxleben für 1400 Gulden gekauft hatte.

Auch das Backhaus, das Brauhaus, die Schenke, das Malzhaus sowie die Obermühle mit drei Mahlgängen gehörten zur Allmende, dem Gemeindegut.

Gemeinde-Mahl rief alle Nachbarn zusammen

Die Gemeinde musste allerdings auch etliche Abgaben im Jahr, Steuern und Erbzinsen, an den Staat, die Kirche und auch Privatpersonen entrichten. Zum Glück besaß man auch das staatlich verbriefte Recht zum Brauen, Mälzen und Ausschenken. Das brachte Geld ins Dorfsäckel.

Das Epitaph mit dem Wappen der Herren von Scharfenstein im Kircheninneren. Foto: Heiko Stasjulevics

Alle Jahre am Michaelistag (29. September) fand das sogenannte „Gemeinde-Mahl“ statt, wobei alle Nachbarn durch Glockenläuten zusammengerufen wurden. Das „Mahl“ war eine Art kleine dörfliche Gerichtsverhandlung in der Schenke. Alle im verflossenen Jahr auf Feld und Flur angerichteten Schäden kamen auf den Tisch, Verursacher wurden „bestraft“ in Höhe der „Mahlordnung“.

Diese besagte, dass der Schadensverursacher zwei Kannen Bier, einen Hering und für drei Pfennige Brot an jeden Geschädigten zahlen musste. Dabei ging es um Schäden bei Feldgrenzverletzungen, illegalem Versetzen von Grenzsteinen, unbefugtem Befahren von Wegen oder Diebstahl.

200 Gulden für Bedürftige an Weihnachten

Das reiche Dorf Goldbach verfügte auch über eine Reihe von Legaten. So kamen beispielsweise seit 1737 jährlich 500 Gulden vom Fräulein Sabina von Scharfenstein. Davon sollten 300 Gulden zum „Besten der Kirche“ beitragen und 200 Gulden zu Weihnachten an Bedürftige im Ort gehen. Von dem Zins wurden den Schulkindern jährlich an Nikolai (6. Dezember) Semmeln geschenkt. Selbst der einstige Gothaer Konzertmeister Johann Andreas Schiek vermachte den Armen und Waisen im Ort 60 Gulden im Jahr.

Das Goldbacher Pfarrhaus wurde im Jahre 1687 errichtet. In das alte Gemäuer zog dann 1883 Pfarrer und Heimatforscher Carl Lerp mit seiner Familie ein.

Seine Tochter Anna Biedermann beschrieb ihre Kindheit in dem Dorf, berichtete über das Pfarrhaus sowie über Bräuche und Feste und zeichnete damit ein interessantes Sittengemälde zum ausgehenden 19. Jahrhundert.