Die Baum-Engel von Sundhausen

Seit fünf Jahren wird das Sankt-Josef-Haus in Sundhausen zu Weihnachten mit einem fast sechs Meter hohen Baum von Bürgern des Gothaer Ortsteils beschenkt. Auch dieses Jahr konnte sich Hausleiter Martin Hahn auf die Sundhäuser Wichtel verlassen. Der Weihnachtsbaum ist am Samstag von fünf Helfern gebracht worden. Die Baumaktion habe Ortsteilbürgermeister Detlef Berndt (parteilos) wieder initiiert, berichtet Heimleiter Hahn.

Ein Stern als Krönung: Seit fünf Jahren wird das Sankt-Josef-Haus mit einem fast sechs Meter hohen Baum von Bürgern aus Gotha Sundhausen beschenkt. Foto: Martin Hahn

Die eifrigen Helfer haben den Weihnachtsbaum in der Diele der alten Villa von Wangenheim auch gleich aufgestellt. Die Villa bietet heute Menschen mit Beeinträchtigung ein Zuhause. Das geschieht in Trägerschaft der Christophoruswerk Erfurt gGmbH. Für die Bewohner, welche über Weihnachten in der Einrichtung bleiben, könnten es somit besinnliche Tage unter dem Weihnachtsbaum werden, freut sich Martin Hahn über das langjährige ehrenamtliche Engagement der Sundhäuser Wichtel.