Die besten Halloween-Partys im Kreis Gotha: Hier wird es gruselig

Landkreis Gotha. Wo im Kreis Gotha überall Partys stattfinden. Und wo vor allem Familien eine schaurig-schöne Zeit verbringen können.

Die Halloweenzeit beginnt dieses Jahr in Gotha schon in der Vorwoche. Das Cineplex-Kino zeigt am Mittwoch, 25. Oktober, ab 21 Uhr, den Schocker-Film Halloween Park. In dem schwedischen Streifen wird eine Privatfeier zum Alptraum. Erst genießen es die Figuren, einen Vergnügungspark für sich zu haben. Doch bald stellen sie fest, dass sie gar nicht allein dort sind.

Die selbst ernannte „größte Halloweenparty der Region“ steigt in diesem Jahr am Samstag, 28. Oktober. In der Gothaer Stadthalle geht es ab 20 Uhr düster zu. Zwischen gruseligen Dekorationen werden Zombies an dem Abend umherstreunen. Für die Ohren gibt es eine Mischung aus Charts, 1990er- und 2000er-Jahre und Techno. Karten im Vorverkauf kosten 9,90 Euro.

Große Halloweenparty im Gleisdreieck Waltershausen

Hexen, Monster und Geister kommen auch in Eschenbergen zusammen. Die große Party findet am Samstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in der Feldscheune statt. Zum Auftakt gibt es einen Fackelumzug. Der Gruselabend in Eschenbergen wird zudem von einem Lagerfeuer begleitet.

Im Bürgerhaus „Vier Jahreszeiten“ in Siebleben geht es am Montag, 30. Oktober, schaurig zu. Ab 20 Uhr lädt der Carneval-Club-Gotha-Siebleben zur Gruseldisco. „Wir lehren Euch das Fürchten und Feiern“, verspricht der Verein. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Ein großes Programm erwartet alle Gruselfans im Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen. Sieben Künstler sind für die Halloweenparty am Montag, den 30. Oktober, angekündigt. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Gewinne des Abends sollen einem Träger der freien Jugendhilfe im Kreis Gotha zugute kommen.

Thüringer Bergteufel kommen nach Tambach-Dietharz

Am Montag, 30. Oktober, tanzt Tambach-Dietharz zur Halloweennacht. Die mittlerweile dritte Auflage der Party steigt ab 20 Uhr draußen vor dem Bürgerhaus. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Aybee. Auch die Thüringer Bergteufel haben sich angekündigt. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo Tambach-Dietharz für zehn Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.

Selbst die kleinsten Lokale kommen um Halloween nicht herum. Im Turnbeutel in Gotha-Nord wird die Gruselnacht am Montag, 30. Oktober, ab 18 Uhr gefeiert. Besucher sollten im Kostüm erscheinen. Dann gibt es nämlich ein Willkommensgetränk gratis.

Gruselige Veranstaltungen für Kinder im Kreis Gotha

Für kleine Geister und Hexen gibt es ein besonderes Programm in Gräfenhain. Am Montag, 30. Oktober, beginnt die Halloweenparty in der Waldklause Schöne Aussicht gegen 17 Uhr. Ab 18 Uhr startet die kleine Halloween-Wanderung mit Schatzsuche. Im Anschluss findet eine Kinderdisco statt. Für Kinder ab zehn Jahren gibt es eine Mutproben-Strecke. Die Veranstaltung ist jedoch auf regenfreies Wetter angewiesen. Bei Regen fällt die Party aus.

Der Gothaer Tierpark wird sich ebenfalls wieder in einen mystischen Ort verwandeln und lohnt sich vor allem für Familien. Das große Halloweenfest am Dienstag, 31. Oktober, zwischen 17 und 21 Uhr, soll laut Veranstalter umso gruseliger werden, je später es wird. Neben Kinderschminken und Kürbisschnitzen stehen am Abend auch eine Feuershow sowie Karaoke auf dem Programm. Außerdem soll es viele weitere schaurige Überraschungen geben.

Kürbisschnitzen in Ohrdruf und Georgenthal

Im Ohrdrufer Schloss Ehrenstein können Kinder ihre eigenen Kürbisse aushöhlen und ihnen Fratzen verpassen. Am Dienstag, 31. Oktober, findet das Kürbisschnitzen im Westflügel des Schlosses zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr statt. Eltern müssen ihren Kindern aber eigene Kürbisse mitbringen. Die Messer und anderes Werkzeug gibt es im Schloss Ehrenstein.

Eine weitere Halloween-Kinderparty richtet die Feuerwehr Georgenthal aus. Zum Kürbisschnitzen lädt der Förderverein an der Feuerwehr am Dienstag, 31. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr ein. Von 17 bis 20 Uhr steigt die Gruselparty.