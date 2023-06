Die Chance für Schüler, ein Ehrenamt im Landkreis Gotha zu entdecken

Dominik Marx (links) und Tim Müller von der Lucas-Cranach-Schule halfen am Schülerfreiwilligentag beim Säubern des Spielplatzes „Big Play" in Gotha. (Archiv)

Gotha. 142 Kinder sind beim Thüringer Schülerfreiwilligentag im Landkreis Gotha unterwegs. Sie kommen aus fünf Schulen im Landkreis.

Die Natur schützen, Senioren helfen oder mit Kindern spielen: 142 Kinder sind beim Thüringer Schülerfreiwilligentag im Landkreis Gotha unterwegs. Wie es in einer Mitteilung der Freiwilligenagentur Gotha in Trägerschaft des Diakoniewerks weiter heißt, findet der Schülerfreiwilligentag am Donnerstag, den 29. Juni, von 9 bis 14 Uhr statt.

Fünf Schulen mit etwa 140 Schülerinnen und Schülern werden an dem Freiwilligentag teilnehmen. Sie werden entweder direkt an dem Tag oder kurz davor eingesetzt. Am Schülerfreiwilligentag dürfen Kinder ehrenamtlich aktiv werden und sich für andere engagieren. Sie bekommen die Chance, ein Ehrenamt zu entdecken, zu entwickeln und zu praktizieren.

Soziale Verantwortung, Selbsterfahrung oder das Kennenlernen verschiedener Berufe sind wertvolle Erkenntnisse an diesem Aktionstag, heißt es weiter. Zu den teilnehmenden Schulen im Landkreis gehören unter anderem auch die Gemeinschaftsschule in Bad Tabarz, das Lucas-Cranach-Förderzentrum Gotha, die Evangelische Grundschule Gotha und die Nessetalschule Warza.

Beispiele für die Einsatzstellen sind der Secondhand-Shop „Ode an die Mode“ Bad Tabarz, die Mediclin Seniorenresidenz Bad Tabarz oder die Berufsfeuerwehr Gotha.