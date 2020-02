Die ersten Tierpfleger-Lehrlinge seit Jahrzehnten

Seit September des vergangenen Jahres hat der Tierpark Gotha zwei Auszubildende: Antonia Gabiec (19) aus Gotha und Tony Castiel Singer (20) aus Weimar lernen den Beruf Tierpfleger in der Fachrichtung Zoo. Damit sind sie die ersten Lehrlinge seit 35 Jahren.

„Es wurde Zeit“, sagt Christoph Gösel, Geschäftsführer der Kultourstadt Gotha GmbH, die den Tierpark im Auftrag der Stadt betreibt, „und wir wagen es, weil wir damit im Veranstaltungsbereich bereits gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir seit 2017 eine sehr motivierte Auszubildende haben.“ Es sei wichtig, jungen Menschen eine Chance zu geben, die Engagement zeigen und sich als verlässlich erweisen – auch als potenzielle künftige Mitarbeiter.

Die beiden Azubis haben ihre „Traumausbildung“, wie sie sagen, nicht von ungefähr in Gotha beginnen können. Sie haben sich regelrecht dafür empfohlen. Denn sowohl Antonia als auch Tony absolvierten in der Einrichtung am Fuße des Seeberges schon ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. „Ich habe das erst mal als Orientierung gesehen“, sagt der junge Mann aus Weimar, „denn ich wollte eine körperliche Arbeit an der frischen Luft, die der Seele gut tut und Freude macht. Und das habe ich als Tierpfleger.“

Tony Castiel Singer (20) aus Weimar lernt im Tierpark Gotha Tierpfleger in der Fachrichtung Zoo. Foto: Lutz Ebhardt

Antonia Gabiec dagegen wusste schon als Kind, dass sie später auf jeden Fall mit Tieren arbeiten wollte. „Nach meinem Freiwilligen Ökologischen Jahr hier gab es leider noch keine Möglichkeit für eine Ausbildung. Ich habe dann erst mal was anderes gemacht und konnte schließlich das letzte halbe Jahr bis zum Lehrbeginn als Hilfstierpfleger im Tierpark Gotha überbrücken.“

Drei Jahre dauert die Ausbildung, die sehr gefragt sei. Alle zwei Monate müssen die beiden Gothaer Azubis dafür jeweils 14 Tage zur Berufsschule nach Berlin. In Gotha durchlaufen sie einen Ausbildungsplan und lernen nach und nach alle Reviere kennen. „Da wir eine relativ kleine Einrichtung sind, ist ausreichend Zeit, pro Revier etwa ein Vierteljahr“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks und Ausbilderin der beiden Nachwuchskräfte.

Tony Castiel Singer war bereits bei den Vögeln und im Terrarium. Demnächst wird er bei den Huftieren arbeiten. Zu seinem Lieblingstier im Gothaer Tierpark hat er das Lama Horsti auserkoren – ein Weibchen. „Das ist eine Hübsche, und sie ist auch zutraulich“, sagt der Lehrling.

Antonia Gabiec haben es eher der Nasenbär und die Großkatzen angetan. Im Raubtier-Revier durfte sie schon lernen. Beide Azubis haben auch Haustiere – Tony Castiel zwei Mäuse und Antonia zwei Katzen und einen Goldhamster.

Weil der Gothaer Tierpark zwar viele Arten, aber nicht alle für die Ausbildung geforderten Tiere hat, gehen die Azubis für Praktika noch in andere Zoos. „Mit Elefanten, Giraffen, Menschenaffen und Meeressäugern müssen sich die beiden in Einrichtungen wie Erfurt oder Leipzig beschäftigen“, sagt Anett Engelhardt. „Aber wir lernen auch in Gotha sehr viel“, sagt Antonia Gabiec. „Wir fühlen uns in dem Team hier sehr wohl“, betont sie, und Tony Castiel Singer nickt zustimmend. „Es ist wie eine kleine Familie“, sagt er. „Immer haben wir einen Ansprechpartner, wenn wir mal was nachfragen müssen.“

Den beiden Lehrlingen mache es nichts aus, dass der Zootierpfleger ein Beruf ist, der auch Wochenendarbeit erfordert. „Das betrifft uns in der Ausbildung zwar noch nicht so sehr, aber wir haben damit kein Problem. Das wussten wir ja, und es gibt einen Zeitausgleich in der Woche“, so Tony Castiel Singer.