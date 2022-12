Die fleißigen Wichtel auf den Weihnachtsmärkten im Kreis Gotha bitte nicht übersehen

Franziska Gräfenhan über unverzichtbares Engagement im Ehrenamt.

Weihnachten ist das Fest der Liebe, Weihnachten verbindet. Das gilt nicht nur für Kirche, Kaffeetafel oder Christbaum, auch die Weihnachtsmärkte stiften Gemeinschaft. Gemeinsam wärmt man sich die Hände am Glühwein, teilt sich die Tüte gebrannte Mandeln und stimmt mit ein in die Lieder. Oh, du fröhliche Weihnachtszeit!

Welche Zeit und Mühe, welches Engagement Einzelner und Vereine hinter diesem Winterzauber steckt, wird angesichts des Sortiments an Köstlichkeiten leider oft übersehen. Es ist weniger der Schnee als die Menschen, die ihre Kraft und Zeit für die Märkte opfern, die den Geist der Weihnacht entstehen lassen.

Diese fleißigen Wichtel stehen stundenlang in den Buden, an den Grills oder sitzen mit den Kindern beim Basteln, damit allen Besuchern ein Höhepunkt geschaffen werden kann. Doch nach zwei Jahren Pause ist das Ehrenamt nicht einfacher geworden. Viele Helfer sind mittlerweile ausgeschieden, oft lässt sich Nachwuchs nur schwer begeistern. Und so sind diejenigen, die das Zusammenkommen möglich machen, am Ende auch auf neue Unterstützer angewiesen.