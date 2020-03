Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Geschichte der Sammeltasse in Langenhain

Einmal im Montag organisiert der Heimatverein Langenhain für die Senioren des Waltershäuser Ortsteils einen Seniorennachmittag. Das war auch am Frauentag so. Rund 30 Frauen folgten der Einladung des Vereins in die alte Schule am Lindenplatz. Bei Kaffee und Kuchen erzählte die Vereinsvorsitzende Elke Ortlepp (Mitte) Geschichten rund um die Sammeltasse. Das gefällt auch Rosi Lang (92/links) und Anita Schönau (90). Ob verziert mit Goldrand oder bunten Blüten wurden die Stücke natürlich für die Kaffeetafel in Beschlag genommen. Im April geht es um Vereine Langenhains.