Die Gewinne hinter Türchen 6 des Adventskalenders der Gothaer Lions

Eine Winterszenerie ist in diesem Jahr das Motiv des Lions Adventskalenders.

Die Gewinner können sich etwa über eine PS-reiche Mitfahrgelegenheit und eine regionale Spezialität am Nikolaustag freuen.

Folgende Losnummern gewinnen am Dienstag, 6. Dezember, im Adventskalender der Lions Gotha:

995: ein Glas Imkerhonig,

2080: ein Gesundheitspräsent,

195: eine Lupe,

1789: eine Mitfahrt mit dem 700-PS-Feldhäcksler.

Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha am unteren Hauptmarkt bereit. Der Erlös der Aktion wird an das Mehrgenerationenhaus und die Begegnungsstätte Liora gespendet.