Gewinne zum Genießen, Schmökern und Pflegen stecken hinter Türchen Nummer 8 des Lions-Adventskalenders.

Folgende Losnummern gewinnen am Dienstag, 8. Dezember, im Adventskalender der Lions Gotha:

1820: ein Glas Imkerhonig

157: Feinkost-Gutschein

1041: Büchergutschein

1904: eine elektrische Zahnbürste.

Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha am unteren Hauptmarkt bereit. Der Erlös der Aktion wird an das Mehrgenerationenhaus und die Begegnungsstätte Liora in Gotha gespendet.