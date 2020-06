Kreis Gotha. Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen wollen in der Kreistagssitzung am 8. Juli die Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn auf die Tagesordnung bringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Grünen im Kreis Gotha plädieren für die Belebung der Ohratalbahn

Bei der nächsten Kreistagssitzung am 8. Juli soll die Zukunft der Ohratalbahn in den Mittelpunkt rücken. Dazu will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag einbringen, der die Kreisverwaltung auffordern soll, gemeinsam mit der Landrätin des Ilm-Kreises eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit der Reaktivierung der stillgelegten Ohratalbahn befasst.

In der Arbeitsgruppe sollen auch Vertreter des Gothaer Kreistages, der Anliegerkommunen, des Verkehrsministeriums und der Betreiber Zossenrail mitarbeiten. Fraktionsvorsitzender Steffen Fuchs: „Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung beschlossen, perspektivisch mit drei weiteren stillgelegten Bahnstrecken auch die Ohratalbahn als prioritär wieder zu eröffnende Strecke zu deklarieren. Damit besteht seit der Streckenstilllegung 2011 eine echte Perspektive für eine Wiederinbetriebnahme.“ Der Kreis Gotha sei daher gefordert, die Chancen nicht ungenutzt zu lassen.

Die Kreistagsfraktion will Landrat Onno Eckert (SPD) beauftragen, dass er gegenüber der Landesregierung die Einhaltung des bestehenden Koalitionsvertrages zur Reaktivierung der Ohratalbahn fordert. Zudem soll Eckert einmal im Quartal über den aktuellen Stand berichten.