Die Hüllen fallen bis zur Spitzenunterwäsche

„Es war einmal . . .“ – Wenn Elke Hüls in der Aula der Michaelisschule Ohrdruf ihr großes Buch aufschlägt und die vertraute Einleitung zitiert, dann wissen Jung und Alt: Es ist Märchenstunde. Denn so pflegt die Lehrerin mit ihrer Theatergruppe „Die Michels“ ihre Inszenierungen einzuleiten.

Diesmal haben die Schüler mit ihrer Regisseurin in der Vorweihnachtszeit ihre Zuschauer mit der Aufführung von „Des Kaisers neue Kleider“ erfreut. Es war das 23. Theaterstück der „Michels“. Schon jetzt denkt deren Leiterin an die Aufführungen im nächsten Jahr. Sie weiß auch schon, was zum silbernen Jubiläum aufgeführt werden soll: „Die silberne Brücke“. Das plane sie in Erinnerung an eine für die „Michels“ legendäre Inszenierung.

Als „Kaiser“ thront David Chernov über dem Hofstaat. Foto: Wieland Fischer

Ihr jüngstes Stück haben sie in den zurückliegenden Wochen zehnmal aufgeführt. Ursprünglich waren sogar zwölf Vorstellungen geplant. Doch einmal sagte der Kindergarten „Rasselbande“ ab.

Zum Ohrdrufer Weihnachtsmarkt traten sie in Konkurrenz zu einem Puppentheater aus Südtirol auf. Sie behaupteten sich trotzdem und fanden ihr Publikum. Bei den Weihnachtsmarkt-Vorstellungen sammelten die „Michels“ wieder für den Wiederaufbau von Schloss Ehrenstein. 178,55 Euro steuerten sie diesmal bei.

Im Ohrdrufer Altenheim haben sie mit ihrem „Kaiser“ auch betagtere Zuschauer erfreut. Für die Schüler sei der Auftritt dort jedes Mal ein besonderes Erlebnis, sie werden mit dem Leben in einem Seniorenheim konfrontiert. Elke Hüls spricht von einem sehr angenehmen Miteinander.

Elke Hüls hat das Märchenbuch zugeklappt. Das Theaterspiel beginnt. Foto: Wieland Fischer

Sie freue sich auch über die Entwicklung ihrer Schützlinge, zum Beispiel die von Neuntklässler David Chernov, der den „Kaiser“ mimte. Aus einem ehemals schüchternen Jungen sei ein selbstbewusster junger Mann geworden. Er traute sich auch vor Publikum und „Hofdamen“ wie Faiza Bachaeva, Anna-Lena Witthuhn, Finja Seidel und Fiona Eysink fast alle Hüllen fallen zu lassen – bis auf eigens dazu angefertigte Spitzenunterwäsche.

Etwas grobere Kleidung soll es beim nächsten Stück geben. Dafür schwebt Elke Hüls „Aschenputtel“ vor, wenn sie wieder ihr Märchenbuch aufklappt und es heißt: „Es war einmal . . .