Wo der Blick hinfällt, überall liegen und stehen blaue, schwarze und gelbe Säcke – prall gefüllt mit Bekleidung. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind sämtliche Lagerkapazitäten der Kleiderkammer des Gothaer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes überfüllt. An eine Bestandsabnahme ist gegenwärtig nicht zu denken.

Seit 1989 werden durch das Rote Kreuz Altkleider in Stadt und Landkreis gesammelt. Gut erhaltene Kleidung werden in der Kleiderkammer auf dem Gelände der Rettungswache in der Oststraße an benachteiligte Menschen, das sind jährlich rund 2500 Leute, gegen eine Spende ausgegeben. Der größere Teil, das sind meist beschädigte oder nicht mehr tragbare Textilien, werden an eine Verwertungsgesellschaft übergeben, die diese weiterverarbeitet. Das können Putzlappen, Fußmatten oder Autositzbezüge sein, erklärt Andreas Brandau vom DRK-Kreisverband Gotha.

Vor der DRK-Rettungswache in der Gothaer Oststraße stehen vier Kleidercontainer, die einzigen noch in der Stadt. Foto: Conny Möller

Lediglich fünf Prozent der gesammelten Altkleider kommen in zentrale Lager des Katastrophenschutzes, wo sie in sogenannte Klimazonen – Sommer und Winter – aufgeteilt werden. Die meisten Kleider exportiert die Verwertungsgesellschaft nach Afrika und in den Nahen Osten, aber auch nach Osteuropa und Asien, dorthin wo die Hilfe am nötigsten ist.

Viele Länder haben Einfuhrstopp für Altkleider

Doch das ist seit Ausbruch von Covid-19 gänzlich weggebrochen, da viele Länder einen Einfuhrstopp veranlasst haben. Dass ist auch der Grund, warum die Lager der Gothaer Kleiderkammer bis unter die Decke gefüllt sind. Nur noch alle zehn Tage kommt ein Fahrzeug der Verwertungsgesellschaft, die ihren Sitz in Dortmund hat, und holt einen Container mit Altkleidern ab.

Gegenwärtig stehen zwei solcher großen Container auf dem Hof des Kreisverbandes, der eine ist bereits befüllt, der andere zur Hälfte mit Kleidersäcken bestückt. „Viel schlimmer sehen unsere beiden Ausgaberäume aus“, sagt Brandau.

Dort im Eingangsbereich der Kleiderkammer und im Nachbarzimmer stehen und liegen die Kleidersäcke zuhauf. „An eine Ausgabe ist hier nicht zu denken. Es geht auch aufgrund der Hygieneregeln nicht“, so der 61-Jährige. Trotzdem wolle der DRK-Kreisverband an seiner Kleidersammlung festhalten.

250 bis 270 Tonnen Altkleider pro Jahr gesammelt

Jährlich werden zwischen 250 bis 270 Tonnen Altkleider im Landkreis Gotha gesammelt. 86 Kleidercontainer stehen dafür in den Gemeinden bereit. Vor zwei Jahren musste das Rote Kreuz sämtliche bereitgestellte Container in der Residenzstadt abbauen. Grund: Laut Stadtverwaltung habe die Vermüllung auf den Standplätzen zugenommen, weil die Kleidercontainer unregelmäßig geleert worden seien.

Bis an die Decke stapeln sich die Säcke voller Altkleider. Die Lagerkapazitäten an der Kleiderkammer des DRK Gotha sind erschöpft. Foto: Conny Möller

Noch heute ärgern sich die Mitarbeiter des Kreisverbandes über diese Aussagen. Andreas Brandau: „Vor unserer Rettungswache stehen vier Kleidercontainer, die wie die anderen im Kreis regelmäßig von Montag bis Freitag geleert werden. Von Vermüllung ist hier nichts zu sehen.“ Dagegen sehe es auf den ehemaligen Containerstandplätzen verdreckt aus.

Bio- oder Hausmüll in Kleidercontainer entsorgt

Trotzdem gebe es viele Leute, die in die Kleidercontainer auch ihren normalen Bio- oder Hausmüll entsorgen. „Das ist für unsere Mitarbeiter, die diese entleeren, nicht gerade schön“, betont Andreas Brandau. Auch komme es des Öfteren vor, dass Altkleider oder Schuhe einfach so in die Container geworfen werden. Deshalb appelliert er an die Bevölkerung, tragbare Kleidung ordentlich in Plastiktüten zu verpacken und Schuhe gebündelt und nicht lose in die Container einwerfen sollen.

Der 61-Jährige erinnert sich an so manches Kuriosum, was sich im Laufe der Zeit über die Kleiderspenden angesammelt hat. „Wir hatten mal 300 bis 400 Strapse und Dessous bekommen, aber auch 150 Brautkleider“, erzählt Andreas Brandau. Dies stammte aus Geschäftsauflösungen genauso wie Anoraks. Großer Bedarf besteht bei Kindersachen.