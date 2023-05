Die Kraft der Pusteblumen

Marieke Fiala staunt über das Durchhaltevermögen mancher Pflanzen

Jedes Jahr aufs Neue fasziniert es mich, wie viele Pflanzen sich im Frühjahr nicht nur auf Wiesen zeigen, sondern sich sogar in der Stadt durch den Asphalt bohren. Aus jeder Ritze blüht knallgelber Löwenzahn mit riesigen Blättern und verschönert mir den Weg zum Supermarkt.

Von diesen Blumen und Kräutern können wir uns noch einiges Abgucken. Das muss man sich einmal vorstellen: Egal wie klein die Lücke oder wie knallhart der Boden ist – Löwenzahn und Co schaffen es trotz allem, durchzudringen, da mag der Weg noch so steinig sein. Ich glaube, wäre ich ein Löwenzahn, ich hätte schon längst aufgegeben.

Inzwischen sind einige der gelben Blüten, die den Frühling einläuten, verschwunden und an ihrer Stelle zieren Pusteblumen die Wiesen und Wege. Und, egal wie alt ich bin, ich kann es nicht lassen. Ich pflücke eine der fluffigen Pflanzen, schließe die Augen, puste kräftig – und wünsche mir etwas. Vielleicht so viel Durchhaltevermögen wie der Löwenzahn selbst. Vielleicht etwas anderes. Was genau, verrate ich nicht – sonst geht es ja nicht in Erfüllung.