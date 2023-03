Seelsorgerin Bettina Reinefeld-Wiegel wird in der Justizvollzugsanstalt Gräfentonna auch Kerzen in der Anstaltskapelle entzünden.

Wort zum Sonntag Die Liebe verdrängt so manchen Zweifel

Gefängnisseelsorgerin Bettina Reinefeld-Wiegel spricht in ihrem Wort zum Sonntag über die Liebe der Menschen, die gut tut.

Wie gerne hören wir, wenn jemand zu uns sagt: „Ich liebe dich!“ Und wie wunderbar ist es, wenn wir das im Alltag spüren, dass jemand liebevolle Gefühle für uns hat. Oftmals quälen uns die Zweifel. Ist es wirklich so, dass er oder sie mich noch liebt? Es fällt an manchen Tagen vielleicht das falsche Wort oder es gibt Streit, weil wir unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben. Vielleicht auch, weil wir eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen haben. Das könnten Gründe dafür sein, warum wir an der Liebe eines Menschen zu uns zweifeln.

Und dann hören wir diesen Wochenspruch aus dem Römerbrief: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm 5,8) Die Liebe von uns Menschen ist sehr wertvoll und tut gut. Und dann gibt es da noch jemanden, der uns liebt und uns diese Liebe zeigen möchte. Es ist Gott. Es ist Jesus Christus. Unser Glaube an Gott wie auch an Jesus Christus verbinden uns.

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der JVA Gräfentonna. Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Wir dürfen uns das so vorstellen, dass diese Verbindung niemals abreißt. Die beiden stehen zu uns, auch wenn wir Fehler machen; auch dann, wenn wir das falsche Wort zu jemandem gesagt haben; auch dann, wenn wir eine Sünde begangen haben. Gottes Liebe zu uns wird dadurch nicht zerstört. Gott ist jemand, der uns gnädig ist; der uns vergibt, weil er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, damit Gott Mensch werden konnte. Und diese Menschwerdung dürfen wir uns so vorstellen, dass er auch menschlich und liebevoll auf uns wirkt und reagiert.

Gott ist so stark, dass er alle Sünden vergibt und wir immer wieder neu anfangen können. Deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie mit diesem Wochenspruch zuversichtlich in die nächste Woche gehen können: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren (Röm 5,8). Ich wünsche Ihnen, dass dieser Zuspruch Sie stärkt und so manche Zweifel verdrängt.

