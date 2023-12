Die Ohrdrufer Kirche bis zum letzten Platz besetzt

Das Weihnachtskonzert Gymnasiums "Gleichense" fand in der vollbesetzten Trinitatiskirche in Ohrdruf statt.

Ohrdruf Leserpost: Gymnasiums „Gleichense“ führt Weihnachtskonzert auf. Spendensammlung für tumorkranke Kinder

In der festlichen Atmosphäre der Vorweihnachtszeit durften wir am Mittwoch der Vorwoche ein außergewöhnliches Ereignis erleben - das Weihnachtskonzert des Gymnasiums „Gleichense“ Ohrdruf. Als Schulleiter bin ich stolz darauf, unsere talentierten Schülerinnen und Schüler bei dieser Gelegenheit zu sehen, wie sie ihr musikalisches Können auf eindrucksvolle Weise präsentieren.

Die Bläsergruppe der Schule eröffnete das Konzert mit festlichen Klängen. Ein weiteres Highlight des Konzertabends war das von Frau Herger komponierte Erzählmusical „Die Trapp Familie“, das die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6/2 und 6/3 präsentierten.

Die Trickfilmpremiere „Maria und die Einhörner“ beeindruckte das aufmerksame Publikum und erzählte humorvoll die Geschichte der Bedeutung der Einhörner aus christlicher Sicht. Der kreative Trickfilm wurde von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 und 6 produziert.

Der Jahrgang 12 präsentierte ein eigenes Lied, das den Abschlussjahrgang in festlicher Stimmung verabschiedete, da dies für den Jahrgang das letzte Weihnachtskonzert war. Ein ganz besonderer musikalischer Höhepunkt war der Auftritt von Fidelia Hesse am Alt-Saxophon, begleitet durch Herrn Hähnlein von der Musikschule Louis Spohr Gotha am Klavier.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Förderverein der Schule und der Storck KG, die uns bei der technischen Ausstattung des Konzerts finanziell unterstützt haben. Ein weiteres Dankeschön geht an die Technik-AG und den Verein Livehilfe.

Besonderer Dank gebührt auch Frau Pfarrerin Bomm und der Kirchgemeinde für die Erlaubnis, die beeindruckende Trinitatiskirche in Ohrdruf nutzen zu dürfen. Ein besonders herzlicher Dank geht an Frau Herger, unsere engagierte Musiklehrerin und Hauptverantwortliche für dieses herausragende Konzert.

Vielen Dank an die zahlreichen Besucher des Konzerts. Die Kirche war bis zum letzten Platz besetzt. Die große Besucherzahl spiegelt sich auch in den eingenommen Spenden wieder. Dieses Jahr haben wir für die Elterninitiative leukämie-und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt e.V. um Spenden gebeten und können dem Verein nun 356 Euro übergeben!

Stephan Marschner

Schulleiter