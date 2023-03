Die Reiseapotheke dem Ziel anpassen

Fragen Sie Professor Schunk, wenn es in den Urlaub geht

Nach der erzwungenen Corona-Pause wird nun wieder gereist. Das ist gut. Zur Vorbereitung gehört auch immer die Reiseapotheke. Je älter ein Mensch wird, um so umfangreicher fällt sie erfahrungsgemäß aus. Die verordneten Medikamente müssen stets weiter eingenommen werden.

Mit allen zusätzlichen Mitteln sollte man gezielt ans Werk gehen, um sie entweder zur Vorbeugung oder Selbstmedikation im Urlaub zu haben. Die individuelle Reiseapotheke sollte je nach Ziel gepackt werden.

Es gibt generelle Mittel, die auch bei Kurzreisen immer gute Dienste tun. Dazu gehören Schmerz- und Fiebermittel, Mittel gegen Durchfall und Verstopfung sowie eine Wundsalbe zur Wunddesinfektion bei Verletzungen mit Pflaster und zwei Binden.

Reisende nach Europa, in die USA und nach Japan benötigen dazu noch etwas gegen Übelkeit und Erbrechen, gegen einen Sonnenbrand, die Reisekrankheit, Insektenstiche, Allergien und grippale Infekte. Aus Reiseerfahrungen kennt man die am häufigsten auftretenden Erkrankungen.

Diese Palette, am besten als Tabletten oder Kapseln, weil besser haltbar, sollte erweitert werden, wenn man in die Tropen reist. Individualtouristen müssen zudem stärker gegen Parasiten, bakterielle oder Pilzinfektionen, Vergiftungen und Allergien gewappnet sein, was bei Pauschalreisenden weniger der Fall ist. Aber auch sie müssen gegen die Tropenkrankheit Malaria vorbeugend ihre Tabletten nehmen, gegen Hitzeerkrankungen, fieberhafte Infekte und Verletzungen das Richtige dabei haben.

Natürlich ist es am besten, einen gut ausgerüsteten Arzt mit zu nehmen. Aber Ärzte sind knapp geworden. Deshalb sollte sich jeder selbst mit dem Apotheker oder Arzt beraten, was für ihn auch je nach Reise unbedingt in die persönliche Apotheke gehört.