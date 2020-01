Die schönsten gefiederten Tiere stellen sich in Winterstein zur Schau

Geflügel scheint hoch im Kurs zu stehen, aber nicht als Festtagsbraten, sondern als Zuchttiere. Davon konnten sich Zuchtfreunde aus nah und fern bei der 27. Emsetalschau überzeugen. Zum Jahreswechsel präsentierte der Geflügelzuchtverein Winterstein und Umgebung 1901 seine diesjährigen Ergebnisse in der Geflügelzucht.

Im Saal des Gasthauses Meisenstein hatten die Zuchtfreunde bereits vor dem Weihnachtsfest ihre Käfige aufgebaut, vor ein paar Tagen wurden sie mit Streu, Futter- und Wasserschalen ausgestattet. Insgesamt 340 Tiere von Wassergeflügel über Hühner, Tauben und Wachteln waren zu sehen. Neben Geflügelzüchtern aus dem Emsetal beteiligten sich auch Zuchtfreunde aus Langenhain, Bad Tabarz und dem hessischen Partnerverein Homberg/Holzhausen, mit dem der Wintersteiner Verein seit 1990 eine Partnerschaft hat.

Bereits am vergangenen Montag hatten die Preisrichter die gefiederten Tiere bewertet. Herausgekommen sind 24 Tiere, die mit der höchsten Note „Vorzüglich“ ausgezeichnet wurden und 27 Tiere mit der Note „Hervorragend“.

Für Vereinsvorsitzenden Manfred Hellmann stelle die Bewertung ein sehr gutes Ergebnis dar. Bei 340 ausgestellten Tieren sei das ein sehr guter Schnitt. Dabei käme es nicht darauf an, dass mehr Vorzüglich- und Hervorragend-Tiere in den Käfigen stehen, sondern der sogenannte sg-Bereich (sehr gut) aufgewertet werde. Nach Aussage Hellmanns haben die Preisrichter fast ein Drittel ihrer vergebenen Punkte dem sg-Bereich zugeteilt. „Wenn wir das halten, zählt das mehr als alles andere“, so der Vereinschef.

Die 27. Emsetalschau stand diesmal auch unter einem besonderen Gesichtspunkt. So wurde dem im Frühjahr 2019 verstorbenen Vereinsmitglied Raimund Heß mit einer Gedächtnisschau gedacht. Der 67-Jährige hatte sich mehr als 50 Jahre der Zucht von Thüringer Barthühnern und Thüringer Schwalben gewidmet. Eine Voliere zeigte seine besondere Taubenrasse.

Erstmals zog in die Lokalschau moderne Technik ein. Die 13-jährige Emily Metz hatte eine Power-Point-Präsentation zusammengestellt, die das Hobby jedes einzelnen Zuchtfreundes des Wintersteiner Geflügelzuchtvereins vorstellte. Dazu gehörten neben den Rassen auch Zuchtergebnisse und Besonderheiten zu den jeweiligen Tieren. „Das kommt bei uns alten Züchtern gut an“, sagt Manfred Hellmann.

Natürlich waren in der Ausstellung auch sogenannte Exoten unter dem Rassegeflügel zu sehen. Züchter Dirk Hild präsentierte in einer Schauvoliere Rothühner und Fasane. Des Weiteren bildeten die Wachteln mit 28 Tieren einen eigenen Bereich. Die größte Kollektion in der Emsetalschau bildeten die Zwerghühner und Tauben. Bei letzterer Rasse heimste Heiko Schönherr aus Schwarzhausen für seine Thüringer Schwalben mit Haube viermal die Note „Vorzüglich“ ein.