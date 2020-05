Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Situation ist dramatisch“ - Drei Fragen an Peter Leisner

Peter Leisner ist der Vorsitzende des Vereins für die Städtepartnerschaft Gothas mit Adua in Äthiopien. Der „GothAdua e.V.“ wird am 12. Juni 5 Jahre alt. Doch die Corona-Krise ändert vieles.

Was bedeutet die Krise für die Tätigkeit der Vereins in diesen Tagen?

Wir halten Kontakt, mehr über digitale Kommunikationswege. Hart trifft uns die Absage unserer Jubiläumsfeier am 12. Juni. Mit Vertretern aus Äthiopien wie auch aus anderen Partnerstädten, Sponsoren und Mitgliedern wollten wir feiern und mussten nun absagen.

Wie geht es den Menschen in Gothas Partnerstadt?

Seit Mitte März gilt dort der Ausnahmezustand. Äthiopien hat frühzeitig gehandelt. Es gibt bisher nur wenige bestätigte Infektionen. Allerdings wird aufgrund der hygienischen Zustände, der Ausstattung der Krankenhäuser und großflächiger Armut das Schlimmste befürchtet. Es gibt keine staatlichen Hilfen, die Infrastruktur funktioniert nur teilweise.

Peter Leisner Foto: Peter Riecke

Eine Hungersnot steht bevor. Heuschreckenschwärme verschlimmern die Lage. Es gibt erste Hungertote. Auch Adua ist betroffen. Ein Hilferuf an uns kam von dort.

Konnten der Verein darauf reagieren?

Er hat 2.500 Euro bereitgestellt, zuzüglich 700 Euro, die sechs Vorstandsmitglieder zusätzlich gaben. Doch die Situation ist dramatisch. Wir bitten daher die Gothaer um Spenden. Die Kontonummer ist auf unserer Homepage „gothadua.de“. Zusammen mit einer Hilfsorganisation, die von Aduaern gegründet wurde, sollen Lebensmittellieferungen an von Hunger betroffene Familien, das Waisenhaus in Adua und an alte Leute, die sich nicht mehr selbst versorgen können, organisiert werden. Wir haben ausreichend Kontakte vor Ort, die prüfen, dass das Geld ankommt. Mit jedem Euro ist dort eine viel höhere Wirkung als in Industrieländern zu erzielen. Spendenquittungen können auch ausgestellt werden. Wir sind gemeinnützig.