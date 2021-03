Die Stadt Friedrichroda kann ihre Großprojekte beginnen

Am 13. April sollen Bauarbeiten in der Markstraße Friedrichroda beginnen.

Friedrichroda. Zweiter Bauabschnitt in der Marktstraße steht an. Haus des Gastes in Finsterbergen wird Ausweichquartier für Kindergarten

Der Stadtrat Friedrichroda will am Donnerstag, 17. März, mit einem Vergabebeschluss das Startzeichen für zweiten Bauabschnitt in der Marktstraße geben. Am 13. April sollen dort die Bauarbeiten beginnen, kündigt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) an. Voraussichtlich bis Ende August werden Nebenanlagen und Gehwege hergerichtet. Zwei weitere Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung sind vorgesehen. Die bisherigen Wölbungen quer zur Fahrbahn erzielen die gewünschte Wirkung, stellt Klöppel fest.