Der Leiter des Bauhofs in Ohrdruf, Uwe Rieß, hat die Pläne für die neue Kompostierungsanlage bereits in der Hand. Sie soll auf einem bisherigen Lagerplatz entstehen. In die Bodenplatte der 40 Meter langen und 14 Meter tiefen Anlage sollen Wärmeleitungen integriert werden.