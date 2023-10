Die Wiege der Erwachsenenbildung steht in Gotha

Gotha. Warum sind Jahrbücher wichtig? Und: Wem nützen sie? Darauf weiß der Gothaer Stadthistoriker Alexander Krünes eine Antwort.

Der 25. Oktober gilt wegen der Ersterwähnung von 775 als Stadtgeburtstag. Deshalb wurde 2017 an diesem Tag mit „Gotha Illustre 2018“ das erste Jahrbuch für Stadtgeschichte präsentiert. Sechs Jahre später konnte sich Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im voll besetzten Bürgersaal des Rathauses in Gotha über das augenscheinlich große Interesse an der nunmehr siebten Auflage freuen.

Die Vorstellung des neuen Jahrbuches übernahm wie bereits in den letzten Jahren Stadthistoriker Alexander Krünes, der einleitend betonte, dass darin erneut an Ereignisse und Personen erinnert werde, die für die Stadtgeschichte wichtig gewesen waren. Die zehn Beiträge beinhalten verschiedene mittelalterliche sowie neu- und zeitgeschichtliche Themen und zum Teil neueste Forschungsergebnisse.

Der Bogen spannt sich dabei von archäologischen Untersuchungen auf dem Hauptmarkt über die Hungersnot von 1771/72 und den Aberglauben im 18. Jahrhundert bis zum Gothaer „Vater der Kuscheltiere“ Emil Wittzack, den Knut Kreuch in seinem Beitrag beleuchtet. Judy Slivi stellt das Tagebuch von Wilhelmine Schaller (1881-1965) vor, Maike Lämmerhirt und Anke John widmen sich der älteren und jüngeren jüdischen Geschichte.

Stadt prägte aus Mangel an Kleingeld Ersatzmünzen

Der von Krünes vorgestellte Essayband „Moderne Stadtgeschichte(n) und ihre Perspektiven“ fasst die Ergebnisse der im März 2022 im Landschaftshaus abgehaltenen Tagung zusammen, in der Fragen nach einer modernen Stadtgeschichtsschreibung erörtert wurden. Der Münzexperte Wolfgang Steguweit beleuchtete in einem Kurzvortrag die Hyperinflation in Gotha vor 100 Jahren. Weil es im Ersten Weltkrieg einen Mangel an Kleingeld gegeben habe, wurde auch in Gotha Ersatzgeld aus Zink und Eisen geprägt. 1917 gab es zusätzlich 50 Pfennig-Scheine und -Münzen in Keramik.

1921 wurden vier von Fritz Koch-Gotha gestaltete Notgeldscheine mit Sprüchen herausgegeben sowie ein Quäker-Dank aus Meißner Böttger-Steinzeug. Im November 1923 habe eine Straßenbahnfahrt zwei Milliarden Mark gekostet. Als am 1. Dezember aus 100 Milliarden Mark wieder 10 Pfennige geworden waren, sei der Spuk vorbei gewesen.

Den Hauptvortrag hielt Olaf Kretzer aus Suhl. Der Leiter der dortigen Volkshochschule sowie der Schul- und Volkssternwarte referierte anlässlich des 350. Todestages über Andreas Reyher (1601-1673) und die Anfänge der Erwachsenenbildung in Gotha. Krünes betonte einleitend, dass Gotha in 18. und 19. Jahrhundert das Kerngebiet der Volksaufklärung gewesen sei.

Nicht nur Kretzer sieht die Ursprünge der Erwachsenenbildung im Herzogtum Sachsen-Gotha unter Herzog Ernst dem Frommen. Natürlich habe es vorgeschichtliche Quellen wie Konfuzius, Seneca (lebenslanges Lernen), die Bibel sowie Ratke und Comenius gegeben. Letztere gelten als die Väter der Pädagogik. In Andreas Reyher fand der Herzog genau das, was er suchte, einen Schulpraktiker, der seinen Leitspruch „Reformation des Lebens“ umsetzte. In Gotha habe eine der Wiegen der Erwachsenenbildung gestanden, ist sich Kretzer sicher. Dazu gebe es jedoch noch viele offene Fragen.

„Gotha Illustre 2024“, 214 Seiten, 20 Euro, erhältlich im Gotha adelt-Laden am Hauptmarkt 40.