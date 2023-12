Diebe machen in Gotha fette Beute und weitere Polizeimeldungen

Landkreis Gotha Unbekannten haben in Gotha eine teure Baumaschine gestohlen. Die Polizei erwischte einen stark betrunkenen Autofahrer. Und bei einem Unfall wurden zwei Frauen verletzt.

Unbekannte Diebe haben in Gotha fette Beute gemacht. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, verschafften sich die Personen Zutritt zu einer Baustelle im Bereich Windebach. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dort eine Rüttelplatte.

Die Baumaschine habe einen Wert von rund 12.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 03621/781124 (Bezugsnummer: 0332135/2023) entgegen.

Stark alkoholisiert im Kreis Gotha unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist der Polizei in Friedrichroda ins Netz gegangen. Der 62-Jährige geriet am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw der Marke Honda in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,6 Promille. Er musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mit Gegenverkehr in Gräfentonna kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Gräfentonna gekommen. Nach Polizeiangaben wollte eine 67-jährige Skoda-Fahrerin von der B 176 aus nach links in die Straße „Im Stempker“ abbiegen. Dabei habe sie offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und dem VW einer 73 Jahre alten Frau. Beide Fahrerinnen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ihre Autos mussten von einem Abschleppdienst abgeholt werden.

