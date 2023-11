Diebe sind in Gotha unterwegs: Gasflaschen und Kupferkabel gestohlen

Gotha. In Gotha kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen. Ein Baumarkt und ein weiteres Gebäude in Gotha sind Ziel der Einbrecher.

Ein bislang unbekannt gebliebener Täter hat sich am Dienstag gegen 01.30 Uhr widerrechtlich Zutritt zum Gelände eines Gothaer Baumarktes verschafft. Aus dem Markt in der Salzgitterstraße entwendete der Unbekannte laut Polizeiangaben mehrere Gasflaschen im Wert von ungefähr 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621 / 781124 (Bezugsnummer: 0290584/2023) entgegen.

Kupferkabel und Zähler geklaut

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr in ein Gebäude in der Heinoldsgasse in Gotha eingebrochen. Dort entwendeten die Einbrecher Kupferkabel sowie Zählervorrichtungen im Wert von circa 2500 Euro, teilt die Polizei am Dienstag mit. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621 / 781124 (Bezugsnummer: 0290731/2023) entgegen.