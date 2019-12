Diese Filme locken Gothaer ins Kino

Wird es draußen ungemütlich, zieht es viele Menschen ins Kino. Ein animiertes Wintermärchen begeisterte dabei besonders in Gotha – mit bis zu 60 Vorstellungen in der Woche. Doch auch Action und Grusel lockten die Landkreisbewohner in die zwei Kinos der Stadt, wie Konrad Waldenburger von der Firma Filmtheaterbetriebe Martin berichtet. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Hersfeld betreibt das Cineplex in der Gartenstraße sowie das Capitol in der Pfortenwallgasse.

„Die Eiskönigin 2“ steht an der Spitze der Kinohitliste 2019. Ende November gestartet, überholte der Animationsfilm schnell einen weiteren Disney-Film: „Der König der Löwen“. Dafür wurde „Die Eiskönigin 2“ an den Wochenenden bis zu neunmal gezeigt, auch in 3D. Dabei ist das dreidimensionale Kinoerlebnis beliebter bei den Zuschauern. „Wenn Filme in 3D und in 2D angeboten werden, wählen zirka 60 Prozent der Gäste die 3D-Version“, erklärt Waldenburger.

Action und deutsche Starbesetzung punkten

Eine weitere amerikanische Produktion ist auf Platz 3: „Avengers: Endgame“. An das Einspielergebnis des finalen Teils der Marvel-Filmreihe kommen zwei erfolgreiche deutsche Streifen nicht heran. Auf Platz vier und fünf befinden sich die Komödien „Das perfekte Geheimnis“ und „Der Junge muss an die frische Luft“. Dabei überraschte besonders der Erfolg von „Das perfekte Geheimnis“, berichtet Konrad Waldenburger und fügt an: „Schon die Vorpremiere haben wir synchron in zwei Kinosälen gespielt“.

Im Gothaer Kino Capitol berichtet Stefan Erdmann unter anderem über seine Reise nach Island. (Archiv-Foto) Foto: Stefan Erdmann

Die nächsten Platzierungen beweisen, dass es vor allem Kinder und ihre Eltern vor die große Leinwand zieht. Mit „Pets 2“ und „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ waren erneut Animationsfilmreihen für das junge Publikum erfolgreich.

Düsterer wurde es bei „Joker“. Erneut hat es damit eine Verfilmung mit Comic-Vorlage in die zehn bei Gothaern beliebtesten Kinofilme geschafft. Echten Grusel verhieß „Es – Kapitel 2“, das im Jahresvergleich auf Platz 9 landet. Actionreich lockte schließlich „Fast and Furios: Hobbs & Shaw“ Zuschauer in die Kinos.

Ein Jahr nach Filmstart noch erfolgreich

Nicht mehr unter den besten Zehn und trotzdem über die Maßen erfolgreich war „Bohemian Rhapsody“. Bereits im Oktober 2018 startete der Film über die Band Queen in den Kinos. Im November 2019, ein Jahr nach Kinostart, lockte er noch immer Besucher ins Capitol.

Nicht nur Hollywood-Filme füllten 2019 die Gothaer Kinosäle. Das Cineplex überträgt in Echtzeit Vorstellungen aus der Metropolitan Opera in New York. Zu der Abendvorstellung werden Sekt und Häppchen gereicht – ein Erfolg beim Gothaer Publikum, sagt Konrad Waldenburger. Die Reihe wird 2020 weitergeführt.

Reisefilme und Reisevorträge sind ebenfalls auf Gothaer Leinwänden zu sehen. Ab Februar 2020 sind Impressionen des Filmemachers Stefan Erdmann zu sehen, der persönlich von seinen Reisen nach Bhutan, Island und auf die Kanaren berichtet.

2020 soll erneut Action die Kinokassen klingeln lassen: Bereits gestartet ist „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ und auch der neuen Bond-Film „Keine Zeit zum Sterben“, der im April startet, werde bei den Zuschauern gut ankommen, prognostiziert Konrad Waldenburger.

Die Oper „Wozzeck“, eine Live-Übertragung aus der Metropolitan Opera in New York, ist am Samstag, 11. Januar, 19 Uhr, im Cineplex Gotha zu sehen.