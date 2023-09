Dirk Oschmann las bereits im Mai beim Gothaer Kulturforum. Am Mittwoch, 6. September, wird er sein öffentlich stark diskutiertes Buch in der Stadtbibliothek Gotha erneut präsentieren.

Dirk Oschmann liest in Gotha aus seinem umstrittenen Buch

Gotha. Der aus Gotha stammende Literaturprofessor stellt seinen Bestseller „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ am 6. September in seiner Heimatstadt Gotha vor.

Der aus Gotha stammende Literaturprofessor Dirk Oschmann hat mit „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ ein Buch geschrieben, das seit Monaten vorn in der Bestsellerliste steht und hohe Wellen geschlagen hat. In der Stadtbibliothek Gotha wird Oschmann am Mittwoch, 6. September, 19 Uhr, sein Buch und seine Sicht vorstellen. Tickets kosten zwölf Euro für Freundeskreis-Mitglieder und 15 Euro für Nicht-Mitglieder.